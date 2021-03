Scuole, Draghi annuncia: “Riapertura fino alla prima media anche in zona rossa”

“Riapertura della scuola fino alla prima media” questo l’annuncio del premier Mario Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi questa mattina. Una notizia attesa da molte famiglie dopo la chiusura di due settimane nelle Regioni passate in zona rossa, come la Lombardia.

Nel prossimo decreto contente le misure di prevenzione al Covid, che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile, anche se in zona rossa, gli studenti torneranno in classe, dalle scuole materne (compresi i nidi) fino al primo anno delle medie.

“A tal proposito, il ministro Bianchi sta lavorando perché ciò avvenga in modo ordinato” ha commentato il premier. Circa l’ipotesi di fare dei test a tappeto agli studenti, il premier ha spiegato che questo sarà possibile solo in alcuni casi, escludendo così di fatto un’azione globale.

Draghi ha evidenziato che l’allentamento delle restrizioni per gli alunni è possibile grazie ad alcuni segnali incoraggianti. “Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni”.

Solo le scuole riapriranno, sul resto non si può ancora cedere: non si allenteranno le restrizioni riguardo le fasce di rischio. Fino al 30 aprile non saranno previste zone gialle. Fra l’altro la scadenza del decreto coincide con la scadenza dello stato d’emergenza.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter