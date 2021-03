Monza e Brianza, la protesta dei sindaci. “Hub pronti ma mancano i vaccini”

Seregno dove il sindaco Alberto Rossi sta ricevendo decine di chiamate da parte di delusi e contrariati che sono stati convocati nel capoluogo meneghino. “Il nostro centro vaccinale è pronto ma ancora chiuso per mancanza di vaccini. Altri casi simili sono a Lentate, Lissone, Muggiò, Cesano, per non parlare del surreale caso del centro di Verano, gestito dal Policlinico per la vaccinazione degli insegnanti, chiuso per mancanza di persone nonostante ci fossero i vaccini. Nel frattempo purtroppo decine di over 80 sono stati chiamati per la vaccinazione a Milano in via Procaccini, ed è veramente frustrante non avere avuto possibilità di vaccinarli qui a Seregno come speravamo fino a pochi giorni fa.” Stessa testimonianza adove ilsta ricevendo decine di chiamate da parte di delusi e contrariati che sono stati convocati nel capoluogo meneghino. “Altri casi simili sono a Lentate, Lissone, Muggiò, Cesano, per non parlare del, gestito dal Policlinico per la vaccinazione degli insegnanti,Nel frattempo purtroppo decine di over 80 sono stati chiamati per la vaccinazione a Milano in via Procaccini, ed è veramente frustrante non avere avuto possibilità di vaccinarli qui a Seregno come speravamo fino a pochi giorni fa.”

I sindaci brianzoli hanno così deciso di fare quadrato scrivendo una lettera indirizzata a Guido Bertolaso, consulente di Regione e a Letizia Moratti, Vice Presidente regionale, oltre ai Direttori di ASST e ATS, con in copia il Presidente Regionale Fontana, per insistere sull’importanza di lavorare per attivare i centri vaccinali di prossimità il prima possibile. Hanno firmato 29 sindaci su 55 della provincia: “tutti i sindaci di centrosinistra, il sindaco del Movimento 5 Stelle e i sindaci di Forza Italia, ma non quelli della Lega. Una trasversalità comunque significativa, che rappresenta oltre 600 mila abitanti, circa il 70% della Provincia, e che mostra bene per i firmatari che questa non è una questione di parte politica, ma di bisogni delle persone” ha concluso Rossi.