ISEE e 730, il Caaf della Cgil di Monza e Brianza pronto a dare assistenza

Dall’attestazione ISEE 2021 al via della campagna per la compilazione del modello 730, fino all’Assegno Unico per i Figli. Sono questi alcuni dei fronti più caldi che nelle prossime settimane impegneranno il Caaf Cgil di Monza e Brianza.

Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, in un 2021 ancora segnato dalle limitazioni e dalle restrizioni causate dal Covid-19, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per rispondere nel modo migliore, anche dal punto di vista tecnologico, alle numerose esigenze di un’utenza formata da cittadini, lavoratori, pensionati e famiglie.

“Dopo un 2020 difficile, in cui ad un periodo iniziale di chiusura è seguita una cauta riapertura, abbiamo messo in sicurezza e riorganizzato tutte le nostre sedi sul territorio – spiega, in quest’intervista ad MBNews, Erika Volpi (nella foto in basso), responsabile per Monza e Brianza di Caaf Cgil Lombardia – attualmente per accedere ai servizi, ricevere informazioni o fissare un appuntamento su prenotazione si può chiamare il numero verde 800990730, visitare il sito www.assistenzafiscale.info o accedere a digita Cgil, un portale in cui si possono anche consultare documenti, gestire pratiche e ricevere comunicazioni, scadenze e avvisi”.

Nei giorni scorsi, il Caaf Cgil di Monza e Brianza, sulla scorta della prossima introduzione dell’Assegno Unico per i Figli, ha lanciato l’invito a prenotarsi in fretta per ottenere l’ISEE, che è un’attestazione necessaria anche per altre prestazioni, come la dote scuola, la borsa di studio, il calcolo delle tasse universitarie o il costo della mensa scolastica. Tutto questo per voi si lega, dal punto di vista organizzativo, anche al 730. Quando partirà la vostra campagna dedicata alla compilazione del modello per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati?

Prima di tutto voglio sottolineare che l’Assegno Unico per i Figli, previsto dalla legge di stabilità a decorrere dal prossimo 1° luglio, è un disegno di legge e, quindi, dopo l’approvazione di Camera e Senato, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi. In ogni caso invitiamo chi è interessato a questa misura a prenotarsi il prima possibile per fare la pratica ISEE, necessaria per richiedere l’Assegno Unico per i Figli, presso le nostre sedi Caaf. Anche perché dal 3 maggio parte ufficialmente la nostra campagna per il 730. Sono già attive le prenotazioni per questo servizio e, quindi, da fine aprile, per la prevedibile numerosa e fidelizzata richiesta, sarà difficile ottenere un appuntamento per l’ISEE presso le nostre sedi.

Quest’anno ci sono novità per la compilazione del modello 730?

La novità principale, invece, è che tutti i cittadini lavoratori che nel 2020 hanno ricevuto la Cassa Covid erogata dall’Inps e non dalla propria azienda sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi sulla base della CU (Certificazione Unica), che però non viene inviata in automatico dall’Istituto nazionale di previdenza. Ecco perché bisogna tener presente questo aspetto se non si vuole incorrere in sanzioni.

Il 2020, a causa del Covid, è stato un anno complicato anche per il Caaf Cgil di Monza e Brianza. Come è andata per quanto riguarda il numero di pratiche che avete effettuato?

La nostra filiale del Centro autorizzato di assistenza fiscale, a differenza delle altre province lombarde, ha visto un leggero calo delle pratiche riferite all’ISEE e al 730. Si può calcolare una flessione di circa il 4% rispetto al 2019. Altri servizi come il reddito di cittadinanza e le successioni hanno tenuto nel 2020 e per il momento stanno registrando un leggero aumento in questi primi mesi del 2021. Abbiamo registrato, poi, un deciso aumento nel 2020 rispetto al 2019 per le pratiche attive di regolarizzazione di colf e badanti che, grazie alla sanatoria, sono salite del 112%.

Il 2021 sta andando avanti tra difficoltà ancora legate al Covid e speranze. Quali prospettive vede per il Caaf Cgil di Monza e Brianza?

Sicuramente speriamo in un anno migliore del 2020, anche perché, non essendo l’emergenza Covid ai livelli dell’anno scorso, riusciamo a gestire meglio spazi e postazioni. Abbiamo riorganizzato la capillarità di tutte le nostre sedi sul territorio. In 30 di esse è possibile presentare il modello 730 ed in 16, con la recente aggiunta di quella di Meda, l’ISEE. Inoltre abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione dell’utenza per richiedere informazioni e prenotare appuntamenti. Dal numero verde 800990730 al sito www.assistenzafiscale.info fino al portale digita Cgil.

Ecco le sedi di Caaf Cgil Lombardia a Monza e in Brianza:

Monza Via Premuda n. 17 Nova Milanese Via Togliatti n.6 Vimercate Piazza Marconi n. 7 Agrate Brianza Via G.M. Ferrario n.48 Desio Via Fratelli Cervi n. 25 Arcore Largo Arienti n.81 Brugherio Via Gramsci n.3 Lentate sul Seveso Via Monte Generoso n.7 Sovico Via Fiume n. 50 Limbiate Piazza Aldo Moro n.1 Cesano Maderno Corso Libertà n.70 Carnate Via Giovanni XXIII n.9 Carate Brianza Via Cusani n.77 Lissone Piazza Cavour n.2 Seregno Via Umberto I n: 49 Meda Via Orsi n. 9

