Pizzaut: dopo il Niguarda, pranzo di ringraziamenti e “pizze inclusive” al San Gerardo

La Lombardia rischia di entrare in zona rossa, i ristoranti rimangono chiusi a data da definire, ma l’esercito buono di Pizzaut non si ferma. Dopo l’ottima riuscita della giornata al Niguarda di Milano, a base di pizze inclusive, preparate sul posto dai ragazzi, a bordo del truck food (ideato e messo su strada già durante il primo lockdown), venerdì 15 gennaio 2021 sarà la volta del San Gerardo di Monza.

Un appuntamento doppiamente speciale

Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, ci ha confidato che sarà un appuntamento doppiamente speciale, quello al nosocomio monzese: “Mia moglie è infermiera in un reparto di terapia intensiva, proprio al San Gerardo di Monza. Per l’occasione, le abbiamo chiesto se per quella giornata potrà essere di turno… con Pizzaut e i suoi ragazzi speciali! Lei ha accettato con grande entusiasmo e sarà quindi al nostro fianco a preparare le pizze per i colleghi”.

“Devo ammettere che credo mi scapperanno le lacrime”, ci confida Acampora, che poi per equità aggiunge: “Mia moglie non è l’unica infermiera del nostro gruppo. Anche le mamme di altri due ragazzi lavorano come infermiere, una è impiegata all’ospedale di Cernusco. L’altra lavora proprio al Niguarda di Milano, dove abbiamo portato le nostre speciali pizze inclusive, settimana scorsa”.

In quell’occasione i ragazzi, tutti affetti da autismo, hanno preparato con grande dimestichezza, un pranzo speciale e ricolmo di ringraziamenti, oltreché di genuini ingredienti, per il personale dei reparti Covid-19 e per coloro che si stanno occupando dei vaccini. A tal proposito, Nico Acampora ha ricordato: “Come battuta abbiamo detto loro: Fate in fretta con il vaccino così possiamo aprire il nostro ristorante!”.

Tornando subito serio, ha sottolineato: “Sono orgoglioso di questi giovani che hanno imparato a lavorare e a dire grazie a chi lotta per la nostra salute”.

Le buone azioni di Pizzaut continuano, con passione e tenacia, in direzione ostinata e contraria alla crisi generata dalla pandemia. Il prossimo appuntamento dunque, è per venerdì 15 gennaio 2021, al San Gerardo.

