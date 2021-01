ASST Brianza, le proposte del Pd: “Serve un confronto territoriale: sì alla visione d’insieme” 

Un tavolo, seppur virtuale, per parlare dello stato dell’ASST Brianza. Così il Partito Democratico di Monza e Brianza chiama a raccolta una delegazione di amministratori locali del centro-sinistra per dialogare con loro e capire insieme le necessità medico-sanitarie dei territori, duramente colpiti dalla seconda ondata dell’emergenza Covid-19. Una diretta Facebook che ha coinvolto Gigi Ponti, consigliere regionale del PD, i Sindaci di Seregno, Desio e Lissone, Alberto Rossi, Roberto Corti e Concettina Monguzzi, e Cherubina Bertola, già Vicesindaco di Monza, ora Presidente della Direzione PD Monza e Brianza. A tenere le fila delle riflessioni il Segretario provinciale, Pietro Virtuani.

“ASST Brianza rischia di essere una scatola vuota, non una occasione per rilanciare i servizi per i cittadini di Monza e Brianza – ha commentato Virtuani, in apertura del dibattito. – La Regione Lombardia, guidata dalla Lega, sta portando a casa risultati, a nostro parere, troppo deludenti per i cittadini lombardi. Dicono di voler intercettare le esigenze del territorio, ma noi quel dialogo noi non lo vediamo. Per questo come PD, insieme a Sindaci e Amministratori, attraverso un lavoro di ascolto e confronto con più soggetti, abbiamo preparato un documento nel quale enunciare quelle che per noi sono le priorità per la sanità della nostra provincia”.

Le richieste dei Sindaci: “Dobbiamo capire che risorse ci sono”

“Sulla questione sanità serve una visione unitaria in Brianza, ma per far ciò abbiamo bisogno di un indirizzo ben preciso – ha continuato Gigi Ponti, già Presidente della Provincia e ora consigliere regionale al Pirellone. – Questa sperata “visione unitaria” non è avvenuta, le nostre richieste in Regione sono rimaste inascoltate. Ho chiesto personalmente all’Assessore Gallera di poter conoscere gli indirizzi e tutt’ora non ho in mano un documento di indirizzo. Il lavoro però c’è stato, ma senza il coinvolgimento di tutti. Mancano i contenuti e le risorse. Non voglio fare la critica per la critica: vogliamo che gli ospedali di riferimento abbiano una loro vocazione, un loro indirizzo, una loro prospettiva”.

“Per dare un senso alla medicina territoriale di cui tanto si parla servono risorse – ha aggiunto Concettina Monguzzi. – Chiediamo di capirle: in termini di risorse umane, di luoghi a disposizione, di cifre stanziate. Se non si sanno queste cose ci riempiamo la bocca e basta, rimane tutto sulla carta. Bisogna inoltre coinvolgere i medici di medicina generale e i Sindaci, che sono erogatori di servizi e che devono essere messi in rete con il mondo della sanità”.

Il documento riassuntivo con tutte le proposte del Partito Democratico MB è disponibile qui.

