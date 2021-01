La Vero Volley Monza ospita Cisterna per la sesta di ritorno della SuperLega Credem Banca

Neanche il tempo di ricaricare le pile dopo la maratona di cinque set giocata contro Padova che la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli torna sul mondoflex dell’Arena di Monza per un’altra sfida nella SuperLega Credem Banca 2020-2021. Dopodomani, domenica 3 gennaio, alle ore 16.00 (diretta Eleven Sports – LVC), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley ospiterà la Top Volley Cisterna nella sesta giornata di ritorno della stagione regolare. Con il successo al tie-break sui patavini sale a cinque il numero di successi di fila dei rossoblù, animati da grande voglia di dare continuità al buon momento nonostante la condizione fisica non eccelsa, complice lo stop di quasi un mese per alcune positività all’interno del gruppo squadra ed i pochi allenamenti sulle gambe. La squadra monzese, attesa nelle prossime settimane anche da tre recuperi (uno del girone di andata e due in quello di ritorno) dovrà poi fare a meno del suo bomber Lagumdzija, partito alla volta delle qualificazioni agli Europei con la nazionale turca e quindi assente. Eccheli potrebbe dunque riaffidarsi a Dzavoronok e Davyskiba ad alternarsi nel ruolo di opposto. La gara di andata la vinse Cisterna, battendo i lombardi 3-1 al termine di un confronto comunque equilbrato. Il momento dei laziali, a differenza di quello dei monzesi, non è dei migliori: la squadra di Kovac, finalino di coda della graduatoria, ha infatti vinto una sola gara in tutto il campionato, proprio quella contro la Vero Volley, incappando finora in ben quindici sconfitte. Match perciò tutto da vivere, con i brianzoli vogliosi di continuare a correre e Cisterna a tentare di dare una sterzata al suo cammino finora poco proficuo.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO, GIANI

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI, ROSSI

Schiacciatori DZAVORONOK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA, MAGLIANO

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore ECCHELIROSTER COMPLETO – TOP VOLLEY CISTERNA

Palleggiatori SOTTILE, SEGANOV

Centrali ROSSI, KRICK, SZWARC

Schiacciatori CAVUTO, ONWUELO, TILLIE, RANDAZZO, SABBI, ROSSATO

Liberi CAVACCINI, RONDONI

Allenatore KOVAC

16, tutti in SuperLega (10 successi Monza, 6 successi Cisterna)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza 3-1 (6a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2020-2021) – 18 ottobre 2020 – Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina. GLI EX DELLA GARA

Nessuno CURIOSITA’

Kovac ha già incontrato la Vero Volley Monza, precisamente tre volte: nella Finale della Cev Challenge Cup 2019 quando allenava il Belogorie Belgorod, in gara di andata e ritorno, e nella gara di andata di questa stagione sulla panchina laziale.

La Vero Volley Monza ha vinto la sua prima partita casalinga in SuperLega proprio contro Cisterna, che nella stagione 14/15 si chiamava Latina.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Contro Cisterna ci aspetta un’altra gara tutta da giocare. Non avremo Lagumdzija, quindi dovremo ritarare la squadra con un nuovo assetto. Non avendo potuto fare molto in questo periodo post Covid dobbiamo cercare di sfruttare ogni minimo secondo per trovare il migliore equilibrio possibile. Come sta la squadra? E’ in forma sicuramente dal punto di vista mentale: la dimostrazione è stata la vittoria firmata contro Padova, importante anche per ritrovare energia e consolidare lo spirito di gruppo. Non siamo invece in forma dal punto di vista fisico e sicuramente questa cosa, anche dal punto di vista del gioco, si è notata”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

6a giornata di ritorno

Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

(Rolla Massimo – Santi Simone)

Addetto al Video Check: Fascina Corrado Segnapunti: Dandolo Enrico

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports

(Lot Dominga – Canessa Maurizio)

Addetto al Video Check: Mutti Riccardo Segnapunti: Tawfik Henawy Jan

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino Diretta RAI Sport

(Simbari Armando – Sobrero Luca)

Addetto al Video Check: Nampli Marco Segnapunti: Mazzocchio Ilaria

NBV Verona – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

(Rapisarda Daniele – Cerra Alessandro)

Addetto al Video Check: Spiazzi Ivan Segnapunti: Sartor Matteo

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

(Cappello Gianluca – Tanasi Alessandro)

Addetto al Video Check: Cupello Mattia Segnapunti: Cangemi Vito

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

(Giardini Massimiliano – Florian Massimo)

Addetto al Video Check: Salvemini Leonardo Segnapunti: Mandelli Massimo

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 43, Cucine Lube Civitanova 33, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 28, Itas Trentino 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 24, Leo Shoes Modena 23, Vero Volley Monza 20, Allianz Milano 20, NBV Verona 16, Consar Ravenna 13, Kioene Padova 12, Top Volley Cisterna 5.

