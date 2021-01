Istruzione superiore in Brianza: ecco il sito e la app per agevolare la scelta

Dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022 che potranno essere effettuate sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline

Per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso dopo le scuole d’obbligo la Provincia MB offre agli studenti e alle famiglie uno strumento per orientarsi tra le proposte offerte in Brianza: la Bussola, la guida all’Istruzione Superiore e alla Formazione in Brianza quest’anno presenta una nuova veste grafica e una app dedicata, di facile consultazione con le varie possibilità formative, le novità, una mappa delle scuole e centri di formazione professionale e tutte le altre informazioni utili.

Nella Bussola sono raccolti tutti gli indirizzi e i percorsi inseriti nel POF della Provincia MB e approvati con decreto n.3710 del 26.10.2020 da parte di Regione Lombardia.

Per l’istruzione superiore sono stati confermati gli indirizzi che nel tempo hanno ottenuto buoni risultati in termini di iscritti e di performance formative ed occupazionali in relazione all’evoluzione di profili professionali richiesti.

Per quanto riguarda la Formazione Professionale anche quest’anno sono oltre 100 i corsi che saranno attivati sul territorio (triennali e quarti anni) nei Centri di Formazione Professionale del territorio. Una delle novità, la sperimentazione di un corso dedicato alla “Operatore della gestione delle acque e risanamento ambientale” presso il Centro di Formazione Terragni di Meda.

“Coniugare i bisogni formativi con i trend del mercato è uno degli obiettivi che abbiamo inserito nel patto BrianzaRestart perché sappiamo che per rimettere in moto il tessuto economico colpito dalla pandemia sarà ancora più necessario creare un ponte vero tra la scuola e il mondo del lavoro: occorre fare scelte obiettive che già dai banchi di scuola possano permettere a ciascun alunno di iniziare a costruire il proprio percorso – commenta Luca Santambrogio, Presidente della Provincia MB -. Questa lunga e perdurante crisi ci sta aprendo nuove prospettive che è importante cogliere: oggi più che mai istruzione e formazione sono riconosciute come fondamento della ripartenza e non esistono percorsi di serie a o serie b e tra le pagine della Bussola è racchiusa tutta la ricchezza dell’offerta del territorio. Sappiamo che molti ragazzi insieme alle proprie famiglie hanno già deciso quale sarà il percorso dopo la terza media: il mio invito è di consultare comunque la nostra guida online, anche attraverso la app, per poter indirizzare meglio le scelte, anche riguardo la seconda opzione prevista nelle iscrizioni. Il Covid, e quindi il bisogno di organizzare gli spazi scolastici diversamente, potrebbe influenzare anche i metodi di selezione da parte delle scuole e quindi è bene avere un quadro preciso delle tante opzioni”.

La nuova Bussola è online nel sito della Provincia MB nella sezione Istruzione: www.provincia.mb.it/bussola

