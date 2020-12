Villasanta, neve: spezzati alcuni rami in Via Matteotti. Chiusa la strada

Momenti di preoccupazione a Villasanta dopo che il peso della neve, ieri mattina, ha spezzato alcuni rami del grande cedro in Via Matteotti, davanti al vecchio oratorio femminile poco prima del sottopasso. Il Comune, in previsione della nevicata, già dalle quattro di notte aveva attivato tutte le consuete misure come il servizio di spargisale ma l’entità della nevicata ha messo alla prova i rami dei grandi alberi presenti nel territorio.

Uno dei rami del cedro è caduto sulla recinzione di una casa adiacente mentre altri si sono fortunatamente fermati a mezz’aria, senza finire sulla strada. Dopo l’arrivo sul posto della Polizia locale che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, in seguito a una segnalazione, la via è stata chiusa. Martedì 29 dicembre la ditta incaricata provvederà a rimuovere tutti i rami spezzati dalla neve.

Cattive notizie però per i numerosi automobilisti soliti percorrere quella strada. Secondo l’avviso pubblicato sul sito del Comune, il tratto tra le vie Confalonieri e Vittorio Veneto, compresa via Reginaldo Giuliani, sarà chiuso al traffico e al passaggio pedonale fino al 30 dicembre. Potranno accedere i soli residenti.

Non sono mancante le proteste da parte di alcuni cittadini su Facebook che lamentano una potatura inadeguata del grande albero a fine estate.

Articolo di Carlo Codini

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter