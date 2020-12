Vaccino antinfluenzale, Andrea Monti: “In Brianza già consegnato l’83 per cento delle dosi”

“I medici di Medicina Generale della Provincia di Monza Brianza hanno già ricevuto l’83 per cento delle dosi di vaccino antinfluenzale previste per la popolazione target, tra cui gli ultrasessantacinquenni”. A precisarlo, il consigliere regionale lombardo della Lega Andrea Monti, smentendo così il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, che nei giorni scorsi aveva parlato di una campagna vaccinale già partita in ritardo e poi interrotta, senza garantire le dosi a tutti i pazienti. “La campagna, invece, prosegue e i dati sono buoni”, rimarca Monti. “Il sindaco Rossi pensi a non creare inutile allarmismo e non faccia speculazioni politiche. Oltretutto, i dati di Seregno sono in linea con quelli provinciali. Rossi, piuttosto, collabori con tutte le istituzioni, al di là di bandierine e colori politici, in un momento delicato in cui l’emergenza sanitaria ha messo in difficoltà non solo la Lombardia, ma anche le altre Regioni. Diversamente, sarebbe inqualificabile, come l’assenza del Governo nazionale, al quale spetta la competenza di gestire la pandemia”, chiosa Monti.

