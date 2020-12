Sport e inclusione: Coop Lombardia lancia l’album figurine ASD Silvia Tremolada

Celebrare gli atleti con mille differenti abilità e lo sport e il volontariato come volani di crescita, inclusione e benessere. Queste sono le idee e i valori che hanno portato alla realizzazione di un album di figurine nato dalla collaborazione tra l’ASD Silvia Tremolada Onlus, che dal 1984 si occupa della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore di persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva e Coop Lombardia, che a settembre ha aperto un nuovo superstore in via Marsala, il primo in Italia, e non solo, ad essere Autism Friendly.

Il punto vendita Autism Friendly

Il supermercato presenta infatti diversi accorgimenti strutturali e comunicativi al fine di offrire una esperienza di spesa più vicina alle necessità dei clienti affetti da disturbo dello spettro autistico e ai loro famigliari o accompagnatori. Quindi suoni ridotti, luci appropriate, cartelli di comunicazione aumentativa alternativa posizionati all’inizio di ogni corsia e personale formato appositamente. Un’attenzione che Coop Lombardia, cooperativa di consumo alla quale aderiscono oltre 750.000 soci e presente in regione con 92 punti vendita, porta avanti nell’ottica di inclusione e soddisfazione dei bisogni della comunità che anima la cooperazione.

Il progetto “Special Reporter”

Per questo oltre all’attività commerciale, Coop è impegnata nella progettazione sociale e culturale a beneficio dei territori dove si installano i punti vendita. A Monza questa attività ha un focus particolare alle collaborazioni con realtà associative che si occupano di ragazzi con varie disabilità. Attraverso l’attività degli “Special Reporter”, un progetto dell’Associazione Liberi Svincoli che prevede la formazione, fornita dall’associazione stessa e finanziata da Coop Lombardia e dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, di un gruppo di ragazzi con differenti abilità affinché possano diventare una troupe di videoreporter professionisti, c’è stato il contatto con l’ASD Silvia Tremolada Onlus, con la quale c’è subito condivisa la volontà di organizzare eventi cittadini dedicati ai ragazzi, allo sport e al cibo.

La prima idea sviluppata insieme è stata quella di far conoscere il lavoro e gli atleti dell’associazione ai Soci e clienti della cooperativa: da qui nasce l’album di figurine, che esalta lo sport, l’inclusione e la volontà di dare sempre il massimo in quello che si fa e le infinite diverse abilità che ogni persona ha dentro di sé.

L’album di figurine

L’album verrà dato in omaggio a Soci e clienti nei negozi Coop di Monza, mentre il singolo pacchetto contenente 5 figurine sarà ritirabile ogni 15 euro di spesa o acquistabile a 50 centesimi.

L’associazione Silvia Tremolada sarà presente con circa una decina di ragazzi e accompagnatori venerdì 11 dicembre alle ore 11 alla Coop di Monza Marsala.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter