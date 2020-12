Rinviata a data da destinarsi Novara – Saugella Monza

Pesi e tecnica in mattinata, solo lavoro con la palla nel pomeriggio: questo il planning odierno della Saugella Monza di Marco Gaspari. Le monzesi, ancora a ranghi ridotti e tornate ad allenarsi ieri dopo la domenica di riposo, puntano a riacquisire la migliore condizione in vista del ritorno in campo in Serie A1 femminile.

Ritorno in campo che non sarà certamente a dicembre. La Lega Volley Femminile ha infatti comunicato lo spostamento ufficiale della sfida contro Novara, originariamente prevista per il 29 dicembre in Piemonte, a data da destinarsi. Le rosablù avranno quindi più tempo per ritrovare la giusta forma e farsi trovare pronte al primo impegno ufficiale dopo il lungo stop.

