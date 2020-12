Ponti (Pd): “Il crollo dell’indice della qualità della vita in Brianza impone interventi immediati”

Il crollo dell’indice della qualità della vita stilato, come ogni anno dal Sole 24 ore, in Brianza impone interventi immediati da parte della Regione. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, che spiega: “Purtroppo la crisi determinata dall’emergenza covid, come temevamo, ha colpito duramente il nostro territorio. L’osservatorio sulla qualità della vita del Sole 24 ore, che un anno fa poneva la provincia di Monza e Brianza tra le prime 10 in Italia oggi registra un crollo verticale. Monza è al sessantunesimo posto nella classifica, perdendo ben 55 posizioni. Un dato davvero preoccupante, che impone a tutti di rimboccarsi le maniche e lavorare per ripartire”.

“Il contesto Lombardo- conclude Ponti- e le scelte fatte da Regione Lombardia evidentemente non favoriscono il miglioramento della qualità della vita, visto il crollo di posizioni nella classifica nella gran parte della regione. Ora sono più che mai necessari interventi rapidi. Occorre sostituire la retorica dell’eccellenza usata,talvolta impropriamente, dalla propaganda della Giunta Regionale con un lavoro orientato all’innovazione, alla sostenibilità e ai progetti per contrastare il cambiamento climatico. Solo così potremo tornare nei prossimi anni in vetta alle classifiche nazionali “.

