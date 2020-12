Monza e Brianza, dopo la nevicata ora è rischio ghiaccio

Passate le nevicate, che ieri si sono verificate un po’ ovunque in Lombardia, oggi a Monza e Brianza è allerta ghiaccio.

I mezzi spargisale sono in azione ma disagi e potenziali pericoli sono ora legati al possibile fenomeno gelate.

Oggi, martedì 29 dicembre, le temperature saranno nettamente in calo, così come nel resto della settimana. Il termometro, infatti, segnerà anche -5.

La neve dovrebbe tornare in Brianza nella giornata di venerdì.

Ieri, a Monza, la Protezione Civile ha svolto interventi in Via Toniolo, Bracco, Fiume, Monte Bianco/Cavallotti, quest’ultimo in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Per rami pericolanti sono state chiuse le aree verdi di Via Biancamano/Monte Bianco, Via Monte Bisbino e Via Manara. Interventi anche in Via Rovetta, Sorteni, Don Minzoni, Bergamo, Sicilia, Duca degli Abruzzi, Guerrazzi, Foscolo/Maroncelli, Borgazzi, Nievo, Ghirlandaio, Marche ang. Bosisio.

I cimiteri rimarranno chiusi anche oggi per consentire il ripristino della piena sicurezza. Garantiti in ogni caso servizi e funerali.

