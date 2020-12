La Vero Volley Monza torna al lavoro a ranghi ridotti

Riprendono gli allenamenti, seppur con tante assenze, per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ferma nel weekend di gare appena passato per alcune positività riscontrate nel gruppo squadra durante gli accertamenti di routine, ha iniziato la settimana di lavoro con una seduta di pesi alternata alla tecnica. Sono sei i giocatori rossoblù che saranno agli ordini dello staff tecnico monzese, in attesa che gli altri sette compagni di squadra si negativizzino a prossimi tamponi, il primo è fissato nella giornata di mercoledì.

In attesa di novità positive in questo senso, il planning settimanale della Vero Volley Monza prevede solo mezze giornate (tre tra pesi e tecnica e tre dedicate alle situazioni di gioco) con la domenica di riposo complice lo spostamento della gara contro Civitanova nelle Marche.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter