Il grande cuore di Monza: i cittadini donano tre tonnellate di alimenti alla Croce Rossa

I monzesi hanno un grande cuore. Ha riscosso un grande successo la raccolta alimentare promossa sabato 5 dicembre dal Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana e da Coop Lombardia. Nei due store monzesi di via Marsala e di via Lecco in molti hanno risposto all’appello, riempiendo il carrello della spesa pensando anche al prossimo.

Sono state raccolte quasi tre tonnellate tra alimenti per l’infanzia, biscotti, caffè, farina, latte a lunga conservazione, legumi, prodotti per la prima colazione, pasta, pelati, riso, tè e scatolame.

I prodotti raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà e alle persone senza dimora. “Un grazie immenso ai monzesi che anche in questo difficile periodo hanno voluto aiutarci – commenta Dario Funaro, presidente della CRI Monza – Purtroppo la pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie tra cassa integrazione e chiusura delle attività. Per molti riempire la dispensa è diventato un problema, soprattutto quando nelle famiglie ci sono minori o persone fragili”.

Ad oggi sono stati preparati 85 pacchi da consegnare alle persone in difficoltà; sono una settantina le famiglie che vengono seguite dalla Croce Rossa di Monza, segnalate dai Servizi sociali del Comune e dalla rete delle associazioni del territorio.

