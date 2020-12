Seregno, Don Orione: riaperti tutti i nuclei della RSA e della RSD

Calano i contagi anche a Seregno. Il comune brianzolo segue il trend del resto della provincia. Gli attualmente positivi lunedì sono scesi a 488, e soltanto 12 persone sono risultate positive al tampone tra sabato e lunedì. Le persone in isolamento domiciliare sono 269.

Buone notizie anche dal Don Orione, dove sono stati riaperti tutti i nuclei della RSA (Residenza Sanitaria assistenziale, struttura dedicata agli anziani non autosufficienti) e della RSD (Residenze Sanitarie per Disabili). Rimane un solo ospite positivo ma asintomatico, attualmente in isolamento. “Ovviamente continuano le precauzioni in atto e periodicamente verranno effettuati i tamponi agli ospiti e agli operatori. La struttura si sta attrezzando per permettere a breve degli incontri tra gli ospiti e i loro familiari, separati da vetrate in ossequio alla normativa vigente” spiega il sindaco Alberto Rossi.

Il numero delle vittime dall’inizio della seconda ondata è, invece, tristemente salito a 38, aggiungendo altri 3 seregnesi. “Non sono numeri, sono “vuoti” enormi lasciati alle loro famiglie, e come sempre ci stringiamo intorno a loro” ha spiegato commosso Rossi.

Rimane una sola classe in quarantena, alla scuola dell’infanzia Andersen.

“Il Presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato che da domenica la Lombardia entrerà in zona gialla. Voglio però sottolineare da subito che questo non vuol dire abbassare la guardia: lavaggio della mani, mascherina e distanziamento rimangono fondamentali”.

