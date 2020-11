Vero Volley Monza in campo a Piacenza contro la Gas Sales Bluenergy

Seconda trasferta di fila per la Vero Volley Monza. Domani, sabato 14 novembre, alle ore 19.30 (diretta Eleven Sports – Youtube Lega Volley e MyCujoo), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà impegnata al Pala Banca di Piacenza, contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy, per il decimo turno, penultimo di andata, della SuperLega Credem Banca 2020-2021. Reduce dal weekend senza gare complice lo slittamento della sfida contro Ravenna per positività di alcuni atleti della formazione romagnola, la squadra guidata da Eccheli va a caccia del successo numero quattro in campionato, il terzo esterno dopo quelli ottenuti a Modena e Padova.

Dopo la sconfitta rimediata a Vibo Valentia per 3-1 nell’ottava giornata, Beretta e compagni vogliono tornare a correre per scalare posizioni in una graduatoria che al momento li vede noni con sette punti. La classifica però non rispecchia le vere posizioni: tanti sono i recuperi in programma per molte squadre e nonostante sia la penultima giornata del girone di andata, si deve ancora recuperare, quasi completamente, la nona (solo Padova e Milano hanno giocato).

I padroni di casa di Piacenza invece sono in un ottimo momento, grazie alle due vittorie centrate contro Vibo Valentia in Calabria e Padova in casa. Il roster guidato da Bernardi, impreziositosi anche dell’esperto Baranowicz in cabina di regia da due settimane, tra le mura amiche però non ha trovato ancora grande continuità, perdendo ben tre gare (Perugia, Trento, Civitanova) su quattro disputate.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore ECCHELI

ROSTER COMPLETO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA

Palleggiatori IZZO, HIERREZUELO, BARANOWICZ

Centrali POLO, CANDELLARO, TONDO

Schiacciatori RUSSELL, ANTONOV, GROZER, BOTTO, SHAW, CLEVENOT

Liberi SCANFERLA, FANULI

Allenatore BERNARDI

PRECEDENTI

2 (1 successo Monza, 1 successo Piacenza)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza 3-1 (sesta giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019/2020) – 6 febbraio 2020 – Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuno

PER PIACENZA

Iacopo Botto, a Monza dal 2012 al 2019

CURIOSITA’

Iacopo Botto, ora a Piacenza, ha vestito la maglia della Vero Volley Monza per sette stagioni di fila, essendo capitano per tre (dal 2015 al 2018).

Botto ha conquistato con Monza una promozione dalla A2 alla SuperLega (2014) e una finale di Playoff Challenge Cup vinta contro Padova (2018). Lo schiacciatore ligure ha inoltre raggiunto insieme ai suoi compagni una Finale di Challenge Cup, persa contro i russi del Belgorod (2019)

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Abbiamo avuto due settimane per preparare questa partita, complice lo slittamento di quella contro Ravenna dello scorso weekend. Siamo riusciti a recuperare alcune assenze, calibrare il lavoro meglio e allenarci con intensità. Siamo sicuramente in una condizione migliore rispetto alla trasferta di Vibo. La nostra squadra lavora bene in allenamento ed è performante in tutti i fondamentali. Naturalmente andremo ad affrontare una Piacenza che, essendo tra i top teams del nostro campionato, può vantare tre laterali di assoluto livello ed un palleggiatore esperto e di qualità. Dovremo fare una gara di grande profilo, soprattutto nel servizio e nel muro-difesa, altrimenti contrastare i loro attaccanti sarà complicato”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

10a giornata di andata

Sabato 14 novembre 2020, ore 19.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – VERO VOLLEY MONZA

Domenica 15 novembre 2020, ore 16.00

Itas Trentino – Allianz Milano

Rinviate a data da destinarsi

Leo Shoes Modena – NBV Verona

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Kioene Padova – Consar Ravenna

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 23, Sir Safety Conad Perugia 21, Allianz Milano 16, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13, Leo Shoes Modena 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Itas Trentino 10, NBV Verona 9, Vero Volley Monza 7, Consar Ravenna 6, Kioene Padova 5, Top Volley Cisterna 4

1 incontro in meno: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Itas Trentino, NBV Verona, Consar Ravenna;

1 incontro in più: Kioene Padova

