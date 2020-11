Vero Volley Monza impegnata all’Arena di Monza contro la Leo Shoes Modena

Secondo match casalingo consecutivo per la Vero Volley Monza. Dopodomani, domenica 29 novembre, alle ore 16.00 (diretta Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sfiderà la Leo Shoes Modena nella prima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2020-2021. Dopo i due successi consecutivi centrati contro Piacenza e Perugia, Beretta e compagni puntano al tris contro la formazione emiliana, già battuta nel confronto di andata 3-1.

Con Eccheli in panchina i monzesi hanno piazzato tre vittorie su quattro uscite regolando, oltre ai piacentini e ai perugini, anche Trento 3-2. L’unico stop dei lombardi è stato quello in trasferta a Vibo Valentia contro una Tonno Callipo scatenata, vincente anche in Trentino mercoledì sera dopo la vittoria pesante di Civitanova. Servizio e correlazione muro-difesa da favola: queste le principali armi con cui i rossoblù erano riusciti ad espugnare Modena 3-1 all’andata e arrivare, nell’ultimo periodo, a quota cinque vittorie stagionali, fondamentali per riprendersi il settimo posto a sole tre lunghezze dalla terza Milano. Vincere aiuta a vincere, oltre a migliorare le statistiche. I monzesi sono secondi nei punti realizzati (652, prima Vibo Valentia con 672), quarti negli ace (61, prima Modena con 69) e primi nei muri (97, seconda Padova con 86). Lagumdzija è il bomber della Vero Volley (178, terzo, primo Stern di Padova con 195), Dzavoronok il top ace (15, decimo in classifica, primo Abdel-Aziz di Trento con 27) e ancora Lagumdzija il best blocker (18, nono, primo Anzani di Civitanova con 25).

Dall’altra parte della rete di Monza ci sarà una Modena che è reduce dalla vittoria in rimonta al tie-break contro Cisterna nel Lazio. Gli emiliani, al momento quarti in classifica con una gara da recuperare, hanno finora centrato sei vittorie e perso tre gare, l’ultima contro Civitanova in casa nell’ottavo turno di andata il 31 ottobre.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore ECCHELI

ROSTER COMPLETO – LEO SHOES MODENA

Palleggiatori CHRISTENSON, LUSETTI

Centrali SANGUINETTI, STANKOVIC, BOSSI, MAZZONE

Schiacciatori RINALDI, ESTRADA MAZZORRA, PETRIC, KARLITZEK, VETTORI, LAVIA, SALA

Liberi IANNELLI, GREBENNIKOV

Allenatore GIANI

PRECEDENTI

14, tutti in SuperLega (2 successi Monza, 12 successi Modena)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 3-1 (10a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019-20) – 8 marzo 2020 – Pala Panini di Modena.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Maxwell Holt, a Modena dal 2016 al 2020

Santiago Orduna, a Modena nel 2016/2017

Thomas Beretta, a Modena nel 2013/2014

PER MODENA

Nessun giocatore

CURIOSITA’

Entrambe le squadre si sono incontrate nella loro ultima gara della passata stagione della SuperLega prima dello stop per il Covid-19.

Le tre vittorie monzesi sugli emiliani, su tredici confronti giocati, sono state ottenute sempre a Modena (2016-2017, 2018-2019 e gara di andata della stagione in corso).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Stiamo preparandoci nel migliore dei modi alla sfida contro Modena. Il desiderio è quello di essere competitivi al massimo per poter dare seguito a questa striscia positiva di risultati. Loro sono una squadra composta da giocatori esperti e forti che nelle ultime uscite ha dimostrato di aver trovato la giusta quadratura. Contro Piacenza e Perugia abbiamo lavorato bene sia al servizio che nella continuità della fase side-out: fondamentali che se sono efficienti rendono la squadra certamente più forte”. “Stiamo preparandoci nel migliore dei modi alla sfida contro Modena. Il desiderio è quello di essere competitivi al massimo per poter dare seguito a questa striscia positiva di risultati. Loro sono una squadra composta da giocatori esperti e forti che nelle ultime uscite ha dimostrato di aver trovato la giusta quadratura. Contro Piacenza e Perugia abbiamo lavorato bene sia al servizio che nella continuità della fase side-out: fondamentali che se sono efficienti rendono la squadra certamente più forte”. SUPERLEGA CREDEM BANCA

1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 28 novembre 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – NBV Verona

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su

(Canessa-Luciani) Terzo arbitro: Renzi

Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Mochi Cucine Lube Civitanova – NBV VeronaDiretta RAI SportDiretta streaming su raiplay.it (Canessa-Luciani) Terzo arbitro: RenziAddetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Mochi Sabato 28 novembre 2020, ore 19.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna

Diretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports

(Goitre-Piana) Terzo arbitro: Pasquali

Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Sofi Domenica 29 novembre 2020, ore 16.00

VERO VOLLEY MONZA – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports

(Pozzato-Boris) Terzo arbitro: Manzoni

Addetto al Video Check: Caporotundo Segnapunti: Cardilli Domenica 29 novembre 2020, ore 17.00

Top Volley Cisterna – Allianz Milano

Diretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports

(Florian-Zanussi) Terzo arbitro: Rossi

Addetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: Tanzilli

Domenica 29 novembre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su

(Caretti-Cesare) Terzo arbitro: Notaro

Addetto al Video Check: Durante Segnapunti: Giorla Top Volley Cisterna – Allianz MilanoDiretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports(Florian-Zanussi) Terzo arbitro: RossiAddetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: TanzilliTonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad PerugiaDiretta RAI SportDiretta streaming su raiplay.it (Caretti-Cesare) Terzo arbitro: NotaroAddetto al Video Check: Durante Segnapunti: Giorla Domenica 29 novembre 2020, ore 19.00

Itas Trentino – Kioene Padova

Diretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports

(Lot-Giardini) Terzo arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Rubol Delvai

CLASSIFICA Sir Safety Conad Perugia 24 (9 gare giocate), Cucine Lube Civitanova 23 (9), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19 (10), Leo Shoes Modena 17 (9), Allianz Milano 16 (10), Gas Sales Bluenergy Piacenza 15 (10), VERO VOLLEY MONZA 13 (10), Itas Trentino 10 (8), NBV Verona 9 (8), Kioene Padova 8 (11), Consar Ravenna 6 (7), Top Volley Cisterna 5 (9)

1 incontro in più: Kioene Padova

