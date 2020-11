Saugella Monza in trasferta a Trento per affrontare la Delta Despar Trentino

Quarta trasferta della stagione per la Saugella Monza di Marco Gaspari nella Serie A1 femminile 2020-2021. Domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), le monzesi saranno di scena al Pala Sanbapolis di Trento, contro le padrone di casa della Delta Despar Trentino, per la decima giornata di andata della regular season. Le due vittorie casalinghe al quinto set, ottenute contro Bergamo e Scandicci, hanno regalato punti e morale alle lombarde, motivate ora a centrare anche il primo successo lontano dalla Brianza.

Su tre gare esterne giocate, infatti, Monza è riuscita solo a vincere due set, contro Chieri in Piemonte, perdendo 3-0 contro Cuneo e Conegliano. Rispetto alle prime uscite di campionato, però, le lombarde hanno dimostrato di essere cresciute molto. Sia dal punto di vista del gioco corale che da quello individuale, con la bomber Van Hecke e le fiammate di Meijners e Begic a garantire punti e sostanza nei momenti complessi dei match. La Saugella ha fatto passi in avanti anche dal punto di vista statistico: dati alla mano, è prima nei punti realizzati (569, seconda Firenze con 545), terza negli ace (34, prime Firenze e Scandicci con 40) e prima nei muri insieme a Conegliano (77, seconda Firenze con 69). Individualmente la top scorer rosablù è Van Hecke (142, seconda dietro Stysiak di Scandicci, prima con 161), la top ace è Orthmann (8 battute vincenti, sesta, prima Stysiak di Scandicci con 13) e la top a muro Heyrman (leader della graduatoria con 23 muri, seconda Furlan di Trento con 20).

La Delta Despar Trentino, a riposo nel weekend appena trascorso complice il rinvio della gara contro Novara, ha finora sorpreso per continuità di risultati. Alla prima stagione nella massima serie, da neopromosse, le ragazze di Bertini hanno vinto ben quattro gare su sei disputate (Brescia 3-0, Casalmaggiore 3-1, Bergamo 3-0, Perugia 3-0), perdendo contro Busto Arsizio in tre set e a Firenze 3-2 e mantenendo al momento l’imbattibilità casalinga al Pala Sanbapolis.

ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici ORRO, CARRARO

Centrali HEYRMAN, DANESI, SQUARCINI

Schiacciatrici VAN HECKE, ORTHMANN, MEIJNERS, BEGIC, OBOSSA, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – DELTA DESPAR TRENTINO

Palleggiatrici CUMINO, RICCI

Centrali FONDRIEST, PIZZOLATO, FURLAN

Schiacciatrici PIANI, MARCONE, TREVISAN, D’ODORICO, MELLI, BISIO

Liberi MORO

Allenatore BERTINI

PRECEDENTI

6, tutti in Serie A2 (6 successi Monza, 0 successi Trento)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Delta Informatica Trentino – Saugella Monza 0-3 (Gara 2 – Finale Playoff promozione Serie A2) – 4 maggio 2016 – BLM Group Arena di Trento.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Trento

PER TRENTO

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Monza

CURIOSITA’

Le due squadre non si incontrano dalla stagione 2015-2016, ultima della Saugella Monza in Serie A2.

Monza vinse proprio contro Trento la Finale Playoff promozione per la massima serie (3-1 in Brianza in Gara 1 e 3-0 in Trentino in Gara 2).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Federica Squarcini (Saugella Monza): “Trento è una squadra giovane e di qualità che occupa le prime posizioni in classifica. Noi arriviamo dalla bella e importante vittoria contro Scandicci 3-2, siamo in forma e dobbiamo continuare a crescere. Vogliamo vincere per portare altri punti in classifica e per farlo cercheremo di sfruttare il nostro servizio: sappiamo che dobbiamo spingere in questo fondamentale per rendere il gioco più fluido ed esprimere una migliore correlazione muro-difesa. Firmare un successo fuori casa aiuterebbe ad alzare il morale oltre alla classifica. Siamo un gruppo unito che lavora tanto e bene. Dobbiamo però dimostrarlo anche fuori casa, cosa non semplice da fare ma alla nostra portata”.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA

Mercoledì 4 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Marotta-Fontini ADDETTO VIDEOCHECK: Panaiia

Mercoledì 4 novembre, ore 19.30 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Prati-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Grassi

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Delta Despar Trentino – Saugella Monza ARBITRI: Rapisarda-Sessolo ADDETTO VIDEOCHECK: Danieli

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Zanussi-Serafin ADDETTO VIDEOCHECK: Fumagalli

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri* 15; Igor Gorgonzola Novara** 14; SAUGELLA MONZA 14; Delta Despar Trentino** 13; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio*** 6; VBC èpiù Casalmaggiore* 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

