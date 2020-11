Saugella Monza impegnata a Cremona contro Casalmaggiore

Un altro anticipo per la Saugella Monza, che domani, sabato 7 novembre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), scenderà sul campo del Pala Radi di Cremona per affrontare la VBC èpiù Casalmaggiore, per l’undicesima giornata di andata della Serie A1 femminile 2020-2021. Dopo il rinvio a data da destinarsi della gara contro Trento, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì sera, per Heyrman e compagne ci sono stati due giorni pieni di allenamento utili a preparare al meglio la trasferta cremonese.

La prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley è reduce dalla vittoria conquistata sabato scorso al tie-break, all’Arena di Monza, contro Scandicci, fondamentale a dare continuità alla striscia positiva casalinga (cinque vittorie su cinque uscite in campionato, sesta stagionale se si considera quella contro Cuneo valida per la Supercoppa Italiana). La squadra di Gaspari, quinta in classifica con 14 punti, non ha però trovato ancora le giuste misure lontano dalla Brianza, dove al momento non ha mai vinto ed è stata capace di prendersi un solo punto (sconfitta per 3-2 contro Chieri in Piemonte) su tre uscite (oltre alla sfida contro le chieresi, quella con Cuneo e Conegliano).

Di fronte a sé la Saugella troverà una VBC èpiù Casalmaggiore che tra le sue fila schiera diversi volti noti: dall’allenatore Carlo Parisi, la scorsa stagione sulla panchina di Monza, passando per Laura Melandri e Laura Partenio, entrambe in Brianza nell’annata sportiva 2018-2019. Il bilancio di Casalmaggiore parla finora di tre vittorie (Perugia, Bergamo e Brescia, quest’ultima arrivata mercoledì) e cinque sconfitte (Trento e Chieri in casa, Novara, Conegliano e Scandicci fuori) che significa ottavo posto con 8 punti.

ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici ORRO, CARRARO

Centrali HEYRMAN, DANESI, SQUARCINI

Schiacciatrici VAN HECKE, ORTHMANN, MEIJNERS, BEGIC, OBOSSA, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE

Palleggiatrici MARINHO ANDRADA CRISTINA, BONCIANI

Centrali STUFI, MELANDRI, CIARROCCHI

Schiacciatrici PARTENIO, MONTIBELLER, VANZUROVA, BAJEMA, VASILEVA, KOSAREVA

Liberi SIRRESSI, MAGGIPINTO

Allenatore PARISI

PRECEDENTI

8, tutti in Serie A1 (6 successi Monza, 2 successi Casalmaggiore)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-2 (7a giornata d ritorno – Serie A1 femminile 2019-2020) – 22 febbraio 2020 – Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Casalmaggiore

PER CASALMAGGIORE

Laura Partenio, a Monza nella stagione 2018-2019

Laura Melandri, a Monza nella stagione 2018-2019

CURIOSITA’

Il confronto della passata stagione tra le due squadre fu l’ultimo della stagione sportiva 19/20 per entrambe

Nella passata stagione Gaspari, ora tecnico di Monza, era sulla panchina di Casalmaggiore e Parisi, allenatore di Casalmaggiore, era su quella di Monza

La storia della Saugella Monza a Cremona parla di tre successi (dal 17/18 al 19/20) e una sconfitta (16/17) su quattro gare giocate.

Laura Melandri ha vinto la Challenge Cup 2019 con la maglia della Saugella Monza.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Lise Van Hecke (schiacciatrice Saugella Monza): “Non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. Con il rinvio della gara contro Trento abbiamo avuto un giorno in più di lavoro per preparare la trasferta di Cremona. Fuori casa al momento non siamo ancora riuscite a vincere, ma in queste ultime uscite abbiamo fatto passi in avanti nel nostro gioco, alzando anche il morale e la fiducia dopo la bella vittoria contro Scandicci. Sarà un campionato molto impegnativo, ricco di insidie e tante incognite. Non siamo sicure di come si evolverà questo periodo, ma noi ci alleniamo al massimo e cerchiamo di essere pronte per le partite che ci aspettano”.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELL’11^ GIORNATA

Sabato 7 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

VBC èpiù Casalmaggiore – SAUGELLA MONZA

Domenica 8 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Riposa: Bosca S.Bernardo Cuneo

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 27 (9-0); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Igor Gorgonzola Novara 14 (5-1); Saugella Monza 14 (5-3); Delta Despar Trentino 13 (4-2); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Vbc E’piu’ Casalmaggiore 8 (3-5); Il Bisonte Firenze 7 (3-5); Unet E-Work Busto Arsizio 6 (2-3); Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 (1-7); Zanetti Bergamo 5 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 3 (1-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse

