Pedale Monzese, messa in Duomo per ricordare il grande Fiorenzo Magni

Il 7 dicembre 1920 nasceva a Vaiano, in provincia di Prato, Fiorenzo Magni: professionista dal 1941 al 1956 è considerato uno dei grandissimi del ciclismo italiano e non solo; tra le sue vittorie spiccano i tre trionfi al Giro d’ Italia (’48,’51,’55) e le tre edizioni del Giro delle Fiandre (’49,’50,’51) che gli valsero il soprannome di Leone delle Fiandre.

Lunedì 7 dicembre 2020 in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande ciclista, il Pedale Monzese e il Comune di Monza ricorderanno Magni – che a Monza si trasferì dalla Toscana nel 1944 – con una Santa Messa che sarà celebrata nel Duomo della cittadina brianzola alle ore 18.00.

«Ci è sembrato naturale organizzare un ricordo di Fiorenzo e una Messa in Duomo, che tra le altre cose è la chiesa dove lui e la signora Liliana si sposarono nel ’47, era il minimo. Avremmo voluto fare di più per onorare ancor meglio la memoria del campione e dell’uomo ma purtroppo con la situazione sanitaria attuale e i regolamenti in vigore non è stato possibile», dichiara il presidente del Pedale Monzese Federico Gerosa.

Il Pedale Monzese ricorda a chi vorrà partecipare alla cerimonia di rispettare le normative in atto al momento dello spostamento.

