La Saugella Monza affronta la Bartoccini Fortinfissi Perugia all’Arena di Monza

La Saugella Monza è pronta a tornare sul mondoflex amico dell’Arena di Monza, dove dopodomani, domenica 15 novembre, alle ore 17.00 (diretta LVF TV), sfiderà la Bartoccini Fortinfissi Perugia, per la dodicesima giornata di andata della Serie A1 femminile 2020-2021. Reduce dalla vittoria firmata al quinto set a Cremona sabato scorso, la prima lontano dalla Brianza, le monzesi proveranno a piazzare il sesto squillo consecutivo casalingo, il settimo in campionato.

Una Monza, quella vincente contro Casalmaggiore lo scorso weekend, che ha alternato momenti di assoluta lucidità e concretezza ad altri conditi da diversi errori tra attacco e servizio. La Saugella quando spinge è devastante, a dimostrarlo sono i numeri fatti registrare finora: primo posto nei punti (647, seconda Conegliano con 523), secondo negli ace (40, a pari merito con Scandicci e Conegliano, prima Firenze con 45) e secondo nei muri (92, prima Conegliano con 103). La squadra di Gaspari, che sta trovando in Van Hecke, Begic e Meijners le principali bocche da fuoco nelle ultime uscite, dovrà però limitare le fasi di down durante i match, appoggiandosi ai positivi ingressi a gara in corso di Orthmann, determinante sia da opposto che in banda per creare problemi alle difese avversarie, e Squarcini, spesso determinante con i suoi turni al servizio per scavare break importanti.

Dall’altra parte della rete di Monza ci sarà una Perugia da non sottovalutare. La squadra umbra, dopo l’arrivo in panchina di Davide Mazzanti, ha subito piazzato una vittoria, la seconda su otto uscite, per 3-2 a Brescia. La Bartoccini Fortinfissi è determinata ad abbandonare l’ultima posizione in classifica e risollevarsi, potendo contare su un roster di assoluto valore, composto da ben quattro ex Saugella.

ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici ORRO, CARRARO

Centrali HEYRMAN, DANESI, SQUARCINI

Schiacciatrici VAN HECKE, ORTHMANN, MEIJNERS, BEGIC, OBOSSA, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

Palleggiatrici DI IULIO, AGRIFOGLIO

Centrali CASILLO, AELBRECHT, KOOLHAAS

Schiacciatrici CARCACES, SCARABOTTINI, MLINAR, ORTOLANI, ANGELONI, HAVELKOVA

Liberi CECCHETTO, RUMORI

Allenatore MAZZANTI

PRECEDENTI

1, in Serie A1 (1 successo Monza, 0 successi Perugia)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Bartoccini Fortinfissi Perugia – Saugella Monza 0-3 (12a giornata d andata- Serie A1 femminile 2019-2020) – 22 dicembre 2019 – Pala Barton di Perugia.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Perugia

PER PERUGIA

Serena Ortolani, a Monza dal 2017 al 2020

Helena Havelkova, a Monza nella stagione 2017/2018

Freya Aelbrecht, a Monza nella stagione 2016/2017

Isabella Di Iulio, a Monza nella stagione 2019/2020

CURIOSITA’

Serena Ortolani, ora a Perugia, è stata capitana di Monza per tre stagioni (17/18, 18/19 e 19/20). Con la squadra rosablù ha vinto una Challenge Cup (2019).

Ortolani e Havelkova hanno giocato insieme a Monza nell’annata 17/18, arrivando in Final Four di Coppa Italia (sconfitta in semifinale contro Novara)

Ortolani-Di Iulio è stata per molte gare la diagonale della Saugella Monza della passata stagione

Aelbrecht ha giocato a Monza nella stagione 2016/2017, prima delle lombarde in Serie A1. Domenica in campo sfiderà una sua ex compagna di quella Saugella: Edina Begic.

Monza e Perugia non si sono mai incontrate in Brianza. La passata stagione, infatti, complice la diffusione del Covid e la conseguente sospensione del campionato, le due squadre si sono affrontate solo in Umbria nel girone di andata.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Floortje Meijners (schiacciatrice Saugella Monza): “Ci aspettiamo una Perugia sicuramente motivata. Anche noi però lo siamo per vincere questa partita. Nonostante i buoni risultati ottenuti finora credo che possiamo crescere ancora molto. Finora non siamo riuscite a far emergere il nostro potenziale durante tutto un match, motivo per cui non vediamo l’ora di far vedere dove possiamo arrivare. Perugia vanta qualità sia in campo che fuori, con uno staff rinnovato di alto livello. Dovremo farci trovare pronte per portare a casa un successo”.

SERIE A1 FEMMINILE

12a giornata di andata

Sabato 14 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Santi-Rolla ADDETTO VIDEOCHECK: Spitaletta

Sabato 14 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Boris-Papadopol ADDETTO VIDEOCHECK: Ciracì

Domenica 15 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Carcione-Marotta ADDETTO VIDEOCHECK: Tizzanini

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Prati-Braico ADDETTO VIDEOCHECK: Caporotundo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Goitre-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Viale

Rinviata a data da destinarsi

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Riposa: Delta Despar Trentino

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 30 (10-0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-3); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse

