Delta Despar Trentino vs Saugella Monza rinviata a data da destinarsi

La Lega Volley Femminile ha reso noto che la partita tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza, in programma questa sera, mercoledì 4 novembre, al Pala Sanbapolis di Trento, alle ore 20.30, è stata rinviata a data da destinarsi. La scelta è arrivata dopo che tra le fila della squadra di trentina è stato rilevato un sospetto caso di positività al Covid-19.

I tempi tecnici necessari ad ottenere gli esiti dei nuovi tamponi non consentono così di completare il controllo in tempo per disputare la partita.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter