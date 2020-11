Gdf, Fabrizio Carrarini è il nuovo Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale

Nella giornata di venerdì 13 novembre, presso la storica caserma “Cinque Giornate”, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, tra il Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, che assumerà l’incarico di Comandante in Seconda del Corpo, e il Gen. C.A. Fabrizio Carrarini, proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove ha rivestito l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro.

Nel lasciare il Comando Interregionale dopo circa quattro anni, il Generale Vicanolo ha ringraziato gli oltre 10.000 Finanzieri della Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al

servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori.

In particolare, ha manifestato vicinanza ai militari colpiti dalla pandemia e ha incoraggiato tutti a proseguire gli sforzi di controllo del territorio per il contenimento della diffusione del Covid – 19, nonché soprattutto l’azione d’intelligence e investigativa per la lotta all’usura e al reinvestimento dei proventi criminali nelle aziende in crisi di liquidità. Il Gen. C.A. Vicanolo ha altresì ringraziato i Prefetti, i Magistrati e i colleghi delle Forze di Polizia per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ringraziando il Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, ha rivolto un augurio di buon lavoro al Gen. C.A. Fabrizio Carrarini nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.

Gen. Fabrizio Carrarini – Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale

Il Gen. C.A. Fabrizio Carrarini, Laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1980, frequentando fino al 1984, il corso Allievi Ufficiali dell’Accademia. Nei gradi di Tenente e Capitano, dal 1984 al 1990, ha prestato servizio presso reparti operativi del Corpo in Lombardia e Toscana, fra cui la Tenenza di Rodero (CO) e il Gruppo Operativo Antidroga per la Toscana.

Dal 1990 al 1998 ha prestato servizio presso il II Reparto del Comando Generale, dove ha coordinato le attività della Guardia di Finanza a contrasto del traffico degli stupefacenti e della criminalità organizzata, nonché delle grandi frodi transnazionali a tutela anche degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea.

Dal 2000 al 2003 è stato Comandante del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Napoli, per poi assolvere, fino al mese di settembre 2004 l’incarico di Capo Ufficio del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, presso il Comando Generale.

Da settembre 2004 a luglio 2008 ha prestato servizio in Puglia, prima in veste di Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria e successivamente in qualità di Comandante Provinciale di Bari. Nel mese di luglio 2008 è stato riassegnato al Comando Generale, dove ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Economia e Sicurezza del III Reparto – Operazioni e successivamente quello di Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi.

Promosso Generale di Divisione, nel periodo settembre 2014 – ottobre 2018 è stato Comandante Regionale Campania, per poi ricoprire, alla sede di Roma, l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze fino al mese di novembre 2020. È insignito della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

