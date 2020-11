Caos ospedali, il Codacons annuncia esposto alla Procura di Monza

Il Codacons annuncia che presenterà un nuovo esposto in Procura a Monza col quale per chiedere l’apertura di un’indagine nei confronti della Regione Lombardia.

“La situazione in alcune province come Monza e Brianza è gravissima e impone un intervento della magistratura – spiega il Codacons in una nota stampa – I posti letto scarseggiano e i pronto soccorso non riescono a far fronte ai numerosi accessi da parte dei cittadini, con conseguenze pericolosissime sul fronte delle cure prestate ai pazienti.” Una situazione che a detta del Codacons, “potrebbe realizzare fattispecie penalmente rilevanti a carico di chi aveva il compito di impedire tale stato di cose, e non ha saputo adottare i provvedimenti necessari per evitare il collasso degli ospedali cittadini”.

L’associazione dei consumatori chiede quindi alla Procura della Repubblica di Monza di “indagare i vertici regionali e sequestrare tutti i documenti relativi all’attività posta in essere dall’amministrazione sul fronte della gestione delle strutture sanitarie”.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter