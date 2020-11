Covid-19, torna il tema dei senzatetto. Arena: “No alle sanzioni, ma monitoriamo la situazione”

Ritornano indietro come un boomerang i problemi che si erano presentati nel primo lockdown relativamente agli spostamenti in città e alle uscite fuori dal proprio domicilio. Problemi che adesso riguardano, in primo luogo, i cittadini residenti nelle cosiddette “aree rosse”, in cui la diffusione dell’epidemia da Covid-19 obbliga le amministrazioni locali ad attuare misure più stringenti per contenere il virus.

Secondo l’ultimo DPCM e l’ordinanza di Regione Lombardia, gli spostamenti fuori dalla propria abitazione sono vietati, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

Ma chi una dimora propria non ce l’ha? Questa la domanda che il consigliere comunale Paolo Piffer rivolge al Sindaco di Monza e al suo Assessore alla sicurezza, Federico Arena. “I Senzatetto della nostra città vengono ospitati allo Spazio 37 dalle ore 20 alle ore 8 così come previsto dal Piano Freddo – dichiara il leader di Civicamente. – Questo vuol dire che dalle 8 alle 20 sono inevitabilmente costretti a lasciare la struttura e a cercare spazi in città dove trascorrere la giornata, non rispettando quindi le regole previste dall’ultimo DPCM. Non avere una casa non può essere considerata una colpa da sanzionare, almeno fino a quando il Comune non riuscirà a offrire una soluzione alternativa. La raccomandazione è di dare indicazioni precise ai nostri Agenti sul come gestire queste situazioni”.

Sul tema ha fatto chiarezza l’Assessore alla partita, Federico Arena. “E’ evidente che ci vuole buon senso in questa situazione e queste persone non verranno sanzionate. Poi, è importante contestualizzare le situazioni: chiaramente se ci saranno episodi di schiamazzi, consumo di alcolici in luoghi pubblici, assembramenti o in generale violazione delle norme, le Forze dell’Ordine dovranno intervenire. Penso, ad esempio, alla situazione di Piazza Cambiaghi. Il Governo non fornisce delle FAQ precise sul tema, quindi le amministrazioni devono agire con intelligenza. Le sanzioni sono da evitare, ma dobbiamo comunque garantire sicurezza. Questa è la nostra posizione”.

