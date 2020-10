Vero Volley Monza in trasferta a Verona per affrontare la NBV

Primo turno infrasettimanale della stagione per la Vero Volley Monza nella SuperLega Credem Banca 2020-2021. Oggi, mercoledì 7 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley scenderà sul campo dell’AGSM Forum di Verona per affrontare la NBV Verona nella terza giornata di andata della stagione regolare. Reduce dalla sconfitta subita nel derby contro Milano, la prima stagionale dopo il filotto di quattro successi firmato tra Coppa Italia e Campionato, Beretta e compagni puntano a ripartire prontamente.

La Vero Volley Monza si ripresenta a Verona due settimane dopo la vittoria conquistata contro gli scaligeri nella seconda sfida del Girone A degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia. I monzesi si sono qualificati ai quarti di finale della competizione proprio grazie al successo sugli scaligeri al termine di un match avvincente, risolto dai lombardi solo al quinto set. I rossoblù puntano a replicare la bella pallavolo espressa in quell’occasione, figlia di un servizio efficace ed un attacco molto continuo, appoggiandosi alla coralità di un gruppo solido cui spicca in questo inizio di stagione, per continuità in fase realizzativa, Lagumdzija (miglior realizzatore del campionato dopo due giornate). Ancora senza Davyskiba (impegnato fino a qualche giorno fa con la Bielorussia agli Europei Under 20) e Lanza (disponibile domenica pomeriggio contro Civitanova) Soli punterà sulle bande Sedlacek e Dzavoronok, sull’esperienza di Orduna in regia e sulle giocate centrali di Holt e Galassi.

Dall’altra parte della rete brianzola ci sarà una Verona galvanizzata dalla pesante vittoria firmata a Trento per 3-0. Recuperato completamente lo schiacciatore americano Jaeschke, Stoytchev ha dalla sua anche l’esperienza e la classe di Kaziyski e la fisicità di Boyer, determinanti con le loro fiammate per il successo dei veneti nel derby dell’Adige.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore SOLI

ROSTER COMPLETO – NBV VERONA

Palleggiatori SPIRITO, PESLAC

Centrali CANESCHI, AGUENIER, ZANOTTI

Schiacciatori KAZIYSKI, MAGALINI, ASPARUHOV, BOYER, JAESCHKE

Liberi BONAMI, DONATI

Allenatore STOYTCHEV

PRECEDENTI

13, tutti in SuperLega (3 successi Monza, 10 successi Verona)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: NBV Verona – Vero Volley Monza 2-3 (3a giornata ottavi di finale – Girone A – Del Monte® Coppa Italia) – 20 settembre 2020 – AGSM Forum di Verona.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Maxwell Holt, a Verona nella stagione 2009-2010

PER VERONA

Milan Peslac, a Monza nella stagione 2016-2017

CURIOSITA’

Fino alla scorsa stagione Verona era la bestia nera di Monza. Su 10 precedenti giocati, la formazione lombarda non aveva mai vinto contro gli scaligeri. Soli ed i suoi sono però riusciti a sfatare il tabù la passata stagione, battendo i veneti per ben due volte in campionato, consolidandolo in quella in corso (successo in Veneto in Coppa Italia a settembre).

Peslac, ora in forza a Verona, ha giocato con la casacca del Consorzio Vero Volley per due stagioni: prima nelle giovanili nel 2015-2016 (Serie B2) e poi in prima squadra nella stagione 2016-2017.

Marko Sedlacek (schiacciatore Vero Volley Monza): “Sarà una gara importante per noi contro Verona. Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa: sappiamo che sono una squadra forte ma noi siamo pronti e vogliamo tornare a sorridere. Dopo la sconfitta contro Milano siamo rientrati in palestra motivati. Dobbiamo dimenticare subito lo stop di sabato ed affrontare concentrati il prossimo impegno. Il nostro servizio, come l’attacco, potranno essere importanti per l’efficacia degli altri fondamentali. Siamo un bel gruppo che ha tutte le caratteristiche per fare bene e vincere”. SUPERLEGA CREDEM BANCA

SuperLega Credem Banca

3a giornata di andata

Mercoledì 7 ottobre 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Santi-Saltalippi) Terzo arbitro: Morganti

Addetto al Video Check: La Delia Segnapunti: De Dato

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova

Diretta Eleven Sports

(Luciani-Piperata) Terzo arbitro: Bolici

Addetto al Video Check: Arcangeli Carosi Segnapunti: Pacifici

Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Eleven Sports

(Goitre-Pozzato) Terzo arbitro: Pernpruner

Addetto al Video Check: Ferrara Segnapunti: Salvo

NBV Verona – Vero Volley Monza

Diretta Eleven Sports

(Zanussi-Rapisarda) Terzo arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: Dalle Vedove

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Eleven Sports

(Cappello-Zavater) Terzo arbitro: Adamo

Addetto al Video Check: Paris Segnapunti: Restaino

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.30

Consar Ravenna – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports

(Puecher-Florian) Terzo arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Avanzolini Segnapunti: Schino CLASSIFICA

Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 6, Cucine Lube Civitanova 5, Leo Shoes Modena 3, Itas Trentino 3, Kioene Padova 3, Vero Volley Monza 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, NBV Verona 3, Consar Ravenna 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Top Volley Cisterna 0.

