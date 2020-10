Vero Volley Monza attesa dalla Top Volley Cisterna nel Lazio

Seconda trasferta consecutiva per la Vero Volley Monza. Dopo il turno infrasettimanale che li ha visti impegnati a Padova contro la Kioene, battuta in rimonta 3-2, Beretta e compagni sono ora attesi nel Lazio dalla Top Volley Cisterna. Dopodomani, domenica 18 ottobre, alle ore 18.00, i rossoblù saranno di scena al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina per la sesta giornta di andata della SuperLega Credem Banca 2020-2021 (diretta Eleven Sports), con l’obiettivo di centrare la terza vittoria in campionato, la seconda consecutiva.

In questo avvio di stagione regolare i numeri dicono che i rossoblù stanno facendo meglio lontano dalla Brianza che sul mondoflex di casa. Al successo di Padova, infatti, va aggiunto quello ottenuto a Modena contro la Leo Shoes nella prima giornata, mentre tre sono stati gli stop (Milano e Civitanova a Monza e Verona in Veneto). Per provare a dare continuità alla serie positiva, la Vero Volley proverà quindi ad appoggiarsi alla coralità del suo gruppo, cui spicca per vena realizzativa (sia in attacco che al servizio) e solidità a muro l’opposto Lagumdzija. Il bosniaco turco è al momento il top scorer della Lega, con 99 punti realizzati (secondo Pinali di Ravenna con 97). La Vero Volley è anche la squadra che a muro sta facendo meglio di tutti (53, seconda Ravenna con 52), tra le più prolifiche anche nei punti (327, quarto posto, prima Milano con 338) e al servizio (26, quarto posto, prima Civitanova con 39). Soli dovrà rinunciare sicuramente a Federici: il libero verrà operato lunedì prossimo dopo l’infortunio rimediato Padova (QUI L’AGGIORNAMENTO UFFICIALE), al suo posto ci sarà Brunetti.

Dall’altra parte della rete, i brianzoli troveranno una Cisterna molto motivata. Ancora a secco di vittorie, la squadra laziale ha appena esonerato Tubertini e chiamato a sostituirlo Kovac. Il tecnico serbo, in panchina già a Perugia dove la sua squadra ha perso per 3-0 contro gli umbri, avrà qualche giorno per lavorare con il gruppo, cui spiccano nomi del calibro di Sottile, Tillie, Randazzo, Cavuto e Seganov, oltre a Sabbi (ancora mai sceso in campo in questa stagione per un problema alla spalla).

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore SOLI

ROSTER COMPLETO – TOP VOLLEY CISTERNA

Palleggiatori SOTTILE, SEGANOV

Centrali ROSSI, KRICK, SZWARC

Schiacciatori CAVUTO, ONWUELO, TILLIE, RANDAZZO, SABBI, ROSSATO

Liberi CAVACCINI, RONDONI

Allenatore KOVAC

PRECEDENTI

15, tutti in SuperLega (10 successi Monza, 5 successi Cisterna)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-1 (4a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019-2020) – 25 gennaio 2020 – Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

Nessuno

CURIOSITA’

Kovac ha già incontrato la Vero Volley Monza di Fabio Soli, precisamente per due volte, nella Finale della Cev Challenge Cup 2019 quando allenava il Belogorie Belgorod. I russi, dopo aver perso in Brianza 3-2, si imposero in casa nella gara di ritorno per 3-0, conquistando il titolo.

La Vero Volley Monza ha vinto la sua prima partita casalinga in SuperLega proprio contro Latina.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Donovan Dzavoronok (schiacciatore Vero Volley Monza): “Dopo la vittoria di Padova non vogliamo accontentarci. In Veneto non abbiamo espresso un gran gioco. Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, motivo per cui andiamo a Cisterna con l’intento di portare a casa una vittoria utile al morale e ad una maggiore tranquillità. Scendiamo in campo sempre per vincere, anche se prima di Padova arrivavamo da tre sconfitte consecutive. Puntiamo quindi a mantenere questa scia positiva e vincere la seconda gara consecutiva. Per vincere a Cisterna dovremo concentrarci sul nostro lato del campo. Se lo facciamo possiamo fare nostri i punti in palio”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

6a giornata di andata

Domenica 18 ottobre 2020, ore 18.00

Itas Trentino Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Cappello-Tanasi) Terzo arbitro: Lambertini

Addetto al Video Check: Gioia Segnapunti: Rizzardo

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Diretta Eleven Sports

(Canessa-Frapiccini) Terzo arbitro: Mancini

Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Santinelli

Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Eleven Sports

(Pozzato-Goitre) Terzo arbitro: Angelucci

Addetto al Video Check: Lobrace Segnapunti: Rossi

Allianz Milano – NBV Verona

Diretta Eleven Sports

(Saltalippi – Vagni) Terzo arbitro: Marani

Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Zuccotti

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Eleven Sports

(Cesare-Zanussi) Terzo arbitro: Bolici

Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Schino

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza

Diretta Eleven Sports

(Curto-Giardini) Terzo arbitro: Mannarino

Addetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: Tanzilli

Posticipo 5a giornata di andata

Giovedì 5 novembre 2020, ore 20.30

Itas Trentino – Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 11, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8, NBV Verona 7, Leo Shoes Modena 6, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Vero Volley Monza 5, Consar Ravenna 5, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 0

1 incontro in meno: Leo Shoes Modena, Itas Trentino

