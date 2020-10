Usmate Velate, Protezione Civile: sabato esercitazione in viale Lombardia

Interventi specifici per la messa in sicurezza del verde così da evitare situazioni di criticità in caso di maltempo, forte vento e piogge improvvise.

Sabato 10 ottobre il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile coordinato da Carlo Carnevali sarà impegnato in un’esercitazione concordata con l’Amministrazione Comunale nel tratto di viale Lombardia compreso fra via della Stradetta e la rotonda di via Mirasole.

Il Gruppo, che vedrà la presenza di circa 15 volontari supportati da tre mezzi (un pick-up, un furgone e un mezzo adibito al trasporto della legna) si ritroverà già alle 7.30 del mattino per proseguire poi fino alle 18 per interventi di messa in sicurezza del verde (pubblico e privato) che rappresenta un potenziale pericolo in caso di forte maltempo.

L’esercitazione sarà effettuata in una zona già attentamente monitorata dall’Amministrazione Comunale che ad inizio 2020, prima mediante ordinanza del Sindaco Lisa Mandelli e poi attraverso lettere indirizzate ai proprietari, aveva sollecitato i residenti ad una particolare cura del verde per evitare pericoli sulla strada e sulla pista ciclopedonale attigua in caso di maltempo.

“Situazioni che, invece, si sono spiacevolmente verificate in occasione del forte maltempo che ha colpito anche il nostro Comune in primavera e in estate – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – nei giorni scorsi abbiamo quindi effettuato un nuovo sopralluogo, individuando piante potenzialmente pericolose. Questa esercitazione, per la quale ringraziamo il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile, va a prevenire ulteriori situazioni di problematicità”.

Proprio in quei punti lavoreranno nella giornata di sabato le squadre di Volontari che, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, saranno impegnate nel taglio della vegetazione, della raccolta e della pulizia della carreggiata.

“Si tratta di una esercitazione che, annualmente, vede impegnata la Protezione Civile sul nostro territorio – aggiunge l’assessore De Sena – a causa dell’emergenza sanitaria in corso, quest’anno non abbiamo potuto ripetere l’importante esperienza dello scorso anno che vide presenti sul nostro territorio anche altri Gruppi comunali. Ciò non toglie il valore di questa importante iniziativa che mette in mostra le competenze e le capacità acquisite sul campo dai nostri volontari”.

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate si riserva di addebitare il costo degli interventi ai privati cui venisse riscontrato il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale.

