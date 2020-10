Sindaci Pd sulle barricate: “Il piano Marshall della regione va fermato subito!”. La Lega:”tiriamo diritto”

Una polemica che parte dai sindaci brianzoli del Pd e che non arriva ai piani alti della Regione. Fabrizio Sala, vicepresidente al Pirellone, neppure risponde alla questione che vede i primi cittadini di centro sinistra accusare l’ente di poca trasparenza e di poco coinvolgimento del territorio nella distribuzione di fondi del cosiddetto “Piano Marshall”. Fondi che, ricordiamolo, si aggirano intorno ai 41 milioni di euro per la sola provincia di Monza e Brianza.

E così come annunciato, questa mattina i primi cittadini di centro sinistra, ben 24, si sono dati appuntamento ad Arcore, guidato dalla combattiva Rosalba Colombo, per spiegare la loro critica alle modalità di stanziamento dei fondi regionali. “Il territorio non è stato coinvolto nella decisione delle opere da sostenere – ha detto Pietro Virtuani, segretario provinciale del PD -. Chiediamo maggiore trasparenza e, nello specifico, di sospendere la delibera regionale in modo da fare chiarezza e discutere insieme all’Assemblea dei sindaci gli interventi da programmare. Guardando poi nel dettaglio le opere che verranno finanziate in provincia di Monza vediamo che l’unico comune di centro sinistra coinvolto è Arcore, gli altri enti sono amministrati dal centro destra“.

Emblematico della mancanza di dialogo per il centro sinistra che il fatto per esempio che proprio quei soldi stanziati per il cavalcavia arcorese, fossero già stati stanziati dal comune stesso. In città non è certo mancata la replica di FI, che invita il sindaco a fare una “semplice variazione di bilancio”

Non tarda ad arrivare la risposta della Lega. “Incredibile: pur di attaccare la Lombardia il Pd riesce a far polemica anche sui soldi regionali destinati al rilancio del territorio. Siamo l’unica Regione che ha avuto la forza e la lungimiranza di stanziare 3 miliardi e mezzo di euro in opere pubbliche per favorire la ripresa economica, ma nonostante ciò i sindaci brianzoli del Pd hanno il coraggio di lamentarsi– ha commentato Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega-“. Infine un’accusa diretta all’amministrazione comunale di Arcore da cui parte la polemica PD.

Regione Lombardia, all’interno del piano di finanziamento, ha infatti previsto uno stanziamento di 369mila euro per la sistemazione del cavalcavia di via Croce, intervento già previsto dal Comune.

“Non stupisce – aggiunge Corbetta – che la protesta parta dalla giunta di Arcore: un’amministrazione insipida che in 9 anni non ha lasciato il segno. Chi fa polemica di fronte all’arrivo di 369mila euro di fondi regionali per la manutenzione di un cavalcavia pericolante si commenta da sé. La Regione Lombardia avvierà prossimamente un’interlocuzione con i comuni per concordare al meglio le modalità e le tempistiche di erogazione delle risorse del Piano Fontana e superare eventuali problematiche tecniche. In ogni caso se Arcore non vuole i 369mila euro può comunicarlo ufficialmente alla Regione, in modo tale che queste risorse possano essere destinate ad altre opere del territorio. Sta di fatto – conclude Corbetta – che questa vicenda dimostra che Arcore merita di meglio”

Nel merito è intervenuta anche il consigliere comunale di Arcore leghista Laura Besana: “Ritengo che quando dall’alto arrivano dei soldi per la nostra città si debba solo dire grazie. Il cavalcavia di via Croce necessita di manutenzione e con questi stanziamenti il Comune di Arcore potrà liberare importanti risorse per altre opere. Invito la giunta Colombo a polemizzare di meno e lavorare di più, visto che la loro mancanza di idee e di visione per il futuro di Arcore è sotto gli occhi di tutti”

