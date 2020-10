PalaBancoDesio, lavori in corso: riqualificazione al tetto e impianto di illuminazione

Un riparazione urgente del tetto dell’impianto sportivo danneggiato dalle recenti grandinate estive, che hanno causato importanti infiltrazioni d’acqua, e riqualificazione dell’impianto di illuminazione volto a migliorare l’efficienza e la qualità delle luci. Questi sono gli interventi in corso – ed in parte già realizzati – presso il PalaBancoDesio, la struttura sportiva di proprietà comunale e seconda per capienza in Lombardia (dopo il Forum di Assago – 13200 persone) in grado di ospitare circa 8000 persone (6500 gradinate e 1300 parterre) per l’organizzazione di attività e manifestazioni sportive, culturali, sociali, ricreative, ma anche eventi di spettacolo e di intrattenimento.

“L’Amministrazione comunale negli scorsi anni ha investito molto nella struttura – spiega il Sindaco Roberto Corti – ottenendo l’autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive (e non) fino alla capienza massima di 6500 posti a sedere, che lo ha reso il secondo palazzetto dello sport più capiente in Lombardia. L’attenzione verso la sicurezza dell’edificio è massima, tant’è che il Comune ha prontamente stanziato 60mila euro per la sistemazione del tetto”.

“Grazie alla convenzione in essere con la Pallacanestro Cantu’ – racconta l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa – con l’intervento di rifacimento dell’illuminazione del campo di gara, l’impianto diventerà ancora più prestigioso, garantendo tutte le omologazioni necessarie per le riprese televisive a livello nazionale ed internazionale. Ma non solo. Sono appena state sostituite anche tutte le luci che riguardano l’illuminazione pubblica stradale nei pressi dei cancelli della struttura con tecnologia a LED”.

SISTEMAZIONE DEL TETTO. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria per la riparazione urgente della copertura dell’impianto sportivo, costituito da cupola geodetica, attraverso la sovracopertura con teli in PVC dei teli ammalorati, provocati dalle forti grandinate che hanno interessato il territorio di Desio nel mese di giugno, causando infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura. I lavori dovrebbero terminare entro la fine di ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse.

RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE. Il Comune di Desio ha in corso una convenzione per l’utilizzo della struttura con la società Pallacanestro Cantù, destinata agli incontri del Campionato Italiano di serie A per il biennio sportivo 2020/2022. Tale convenzione è parte di un accordo più ampio: a fronte di una situazione debitoria nei confronti del Comune per l’uso del palazzetto (risalente alla vecchia gestione), il club si sta impegnando a sostenere le spese per un intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione di valore equivalente, che migliorerà l’efficienza e la qualità delle luci. E’ prevista la sostituzione delle lampade attuali con luci a led, con un conseguente risparmio energetico significativo e importante, oltre a una illuminazione ottimale per gli eventi. Con questo intervento l’impianto diventerà ancora più prestigioso, garantendo tutte le omologazioni necessarie per le riprese televisive a livello nazionale ed internazionale.