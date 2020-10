Monza, contagi in crescita. Allevi: “Al San Gerardo ricavati nuovi posti letto”

La curva dei contagi negli ultimi giorni continua a salire, purtroppo. Ad annunciarlo è il sindaco di Monza Dario Allevi.

Il primo cittadino torna a parlare con i monzesi e lo fa, ancora una volta, invitando tutti alla massima prudenza e al rispetto delle misure di sicurezza. “Durante un incontro con i Sindaci dei capoluoghi, i vertici di Regione Lombardia ci hanno confermato che i territori più colpiti da questa seconda ondata, ad oggi, risultano Milano, Monza e Varese“.

ATS ha comunicato che sono +22 i nuovi casi registrati in città rispetto a ieri e ben 176 in più nell’intera Provincia MB. “Anche all’ospedale San Gerardo si registra un aumento dei pazienti colpiti dal virus, con 54 persone ricoverate per Covid di cui 7 in terapia intensiva: un incremento, questo, che ha spinto la Direzione a ricavare altri spazi da dedicare a nuovi posti letto” sottolinea il sindaco.

I vertici sanitari hanno comunicato, infine, che la maggioranza delle persone positive degli ultimi giorni – circa il 5% rispetto al totale dei tamponi eseguiti – ha un’età media inferiore ai 50 anni: “Per loro la sfida è riuscire a non estendere l’infezione ai contesti familiari. Anche per questo vi chiedo ancora una volta di rispettare le misure in vigore con responsabilità e di adottare tutte le cautele di protezione personale, a partire dal distanziamento e dalla mascherina sempre: proteggiamoci, è davvero importante”.

