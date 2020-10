La Vero Volley sfida l’Itas Trentino all’Arena di Monza

La Vero Volley Monza torna ad esibirsi in Brianza. Dopodomani, domenica 25 ottobre, alle ore 18.00 (diretta Eleven Sports), Beretta e compagni scenderanno sul mondoflex di casa dell’Arena di Monza, davanti ad una platea di 200 spettatori (esclusivamente abbonati), contro l’Itas Trentino, per la settima giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2020-2021. Reduci dalla sconfitta rimediata a Cisterna e ancora prima della vittoria in rimonta per 3-2 firmata a Padova nel turno infrasettimanale della quinta giornata, i rossoblù vogliono tornare a vincere tra le mura amiche: cosa che non succede dalla prima gara stagionale, ovvero quella della Del Monte Coppa Italia contro Vibo Valentia.

La squadra monzese, affidata al nuovo tecnico Massimo Eccheli, al lavoro con il gruppo da martedì pomeriggio, vuole tornare a correre per non perdere terreno con il treno play-off, al momento lontano solo un punto (l’ottava è Piacenza, che ha una lunghezza in più dei monzesi). Per farlo, la Vero Volley dovrà tornare ad essere continua, soprattutto nelle fasi cruciali dei set, e commettere meno errori. Nonostante le quattro sconfitte finora rimediate (Milano e Civitanova in Brianza, Verona e Cisterna fuori), dal punto di vista delle statistiche la squadra brianzola è quarta nei punti realizzati (392, prima Ravenna con 406), quarta negli ace (33, prima Civitanova con 48) e seconda nei muri (61, prima Ravenna con 61). A livello individuale il top scorer dei lombardi è Adis Lagumdzija (113 punti, secondo in classifica generale dietro a Pinali di Ravenna, primo con 117 punti), il top ace è Donovan Dzavoronok (12 battute vincenti, nono, primo Leon di Perugia con 22) ed i top a muro sono ancora Lagumdzija e Maxwell Holt (quinti in classifica con 13 blocks a testa, primi Anzani di Civitanova e Grozdanov di Ravenna con 19).

Dall’altra parte della rete di Monza ci sarà una Trento che, nonostante debba ancora recuperare la gara con Modena valida per la quinta di andata, va a caccia di punti. Reduci dalla sconfitta di domenica scorsa contro Perugia in casa 3-1, e dalla vittoria contro Piacenza in Emilia 3-0, i trentini cercano continuità. Il bilancio della squadra di Lorenzetti è infatti, al momento, di due sole vittorie e tre sconfitte (Perugia, appunto, Civitanova e Verona).

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore ECCHELI

ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO

Palleggiatori GIANNELLI, SPEROTTO

Centrali CORTESIA, LISINAC, PODRASCANIN

Schiacciatori ARGENTA, MICHIELETTO, LUCARELLI, KOOY, ABDEL-AZIZ, SOSA SIERRA

Liberi ROSSINI, DE ANGELIS

Allenatore LORENZETTI

PRECEDENTI

16 (1 successo Vero Volley Monza, 15 successi Itas Trentino)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (2a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca) – 16 gennaio 2020 – Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Gianluca Galassi a Trento nel 2014/2015

Filippo Lanza a Trento dal 2011 al 2018

PER TRENTO

Nessuno

CURIOSITA’

Monza ha battuto solo una volta Trento (3-2), nella 13a giornata di ritorno di campionato della stagione 2017-2018.

Le due squadre si sono incontrate 12 volte in campionato (dalla stagione 2014/2015 ad oggi), 2 in Del Monte®Coppa Italia (16/17 e 17/18) e 2 nei Play-Off Scudetto (2016-2017)



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Thomas Beretta (centrale Vero Volley Monza): “Trento come sempre è una squadra fortissima, questa stagione ancora di più. Dovremo giocare la nostra miglior pallavolo per portare a casa un risultato positivo. Non è il nostro miglior momento e questo sarà un’ulteriore spinta per mettere in campo tutto quello che abbiamo e fare una bella prestazione. I black-out che abbiamo avuto nelle ultime gare? Tutte le squadre giocano forte. Non puoi distrarti un attimo, altrimenti perdi. Dobbiamo ritrovare serenità, stabilità ed il gioco delle prime gare stagionali. Solo così usciremo da questo periodo no”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

7a giornata di andata

Sabato 24 ottobre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Saltalippi-Brancati) Terzo arbitro: Notaro

Addetto al Video Check: Crucitti Segnapunti: Mazza

Domenica 25 ottobre 2020, ore 18.00

NBV Verona – Top Volley Cisterna

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Santi-Lot) Terzo arbitro: Manzoni

Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Bassetto

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Diretta Eleven Sports, diretta MyCujoo

(Puecher–Boris) Terzo arbitro: Polenta

Addetto al Video Check: Perotti Segnapunti: De Dato

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna

Diretta Eleven Sports, diretta MyCujoo

(Giardini-Florian) Terzo arbitro: Nannini

Addetto al Video Check: Nampli Segnapunti: Mazzocchio

Kioene Padova – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports, diretta MyCujoo

(Vagni-Sobrero) Terzo arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Barbieri Segnapunti: Milani

Vero Volley Monza – Itas Trentino

Diretta Eleven Sports, diretta MyCujoo

(Braico-Zavater) Terzo arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Ferrara Segnapunti: Salvo

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 18, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 14, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 10, Leo Shoes Modena 9, NBV Verona 7, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Consar Ravenna 6, Vero Volley Monza 5, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 3

1 incontro in meno: Itas Trentino e Leo Shoes Modena

