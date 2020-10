La Vero Volley Monza vola in Calabria per affrontare la Tonno Callipo Vibo Valentia

Trasferta calabrese per la Vero Volley Monza, che dopodomani, domenica 1 novembre, alle ore 17.00 (diretta Eleven Sports – Youtube Lega Volley e MyCujoo), sarà impegnata al Pala Maiata di Vibo Valentia, contro i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria, per l’ottava giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2020-2021. Dopo l’emozionante vittoria firmata in casa contro Trento, in rimonta, per 3-2, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley testa le sue qualità anche lontano da casa per provare a portarsi a casa altri punti preziosi in chiave classifica.

Eccheli, che ha bagnato l’esordio da tecnico nella massima serie con una vittoria, dovrà sicuramente fare a meno di Ramirez Pita (problemi al dito per il cubano), Federici (in fase di riabilitazione dopo l’operazione) e Davyskiba (dalla prossima settimana nuovamente a disposizione). Monza però potrà appoggiarsi a tutti gli altri componenti del suo roster, a partire dal bomber Lagumdzija (best scorer al momento di tutto il campionato) MVP della sfida giocata a settembre contro i vibonesi valida per la prima giornata degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia, passando per il poker di bande Dzavoronok, Lanza, Falgari e Sedlacek (quest’ultimo decisivo contro Trento), proseguendo con i centrali Holt, Beretta e Galassi, i due registi Orduna e Calligaro ed il libero Brunetti, anch’egli molto positivo contro i trentini. La Vero Volley lontano da casa ha un bilancio di due vittorie (Modena e Padova) e due sconfitte (Verona e Cisterna) ma l’entusiasmo visto domenica scorsa potrebbe portare i lombardi a migliorare il trend.

Dall’altra parte della rete di Monza ci sarà una Vibo Valentia in grande spolvero. Dopo un avvio di stagione così cosi, la squadra di Baldovin ha inanellato quattro vittorie consecutive (Milano in Lombardia, Padova in Veneto, Verona in casa e Ravenna fuori), perdendo però l’ultima giornata contro Piacenza 3-1. I calabresi, che hanno ufficializzato anche la banda francese Lyneel in settimana, vogliono ripartire subito, appoggiandosi alle fiammate dell’altro francese, mancino, Rossard per firmare il quinto squillo in campionato.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore ECCHELI

ROSTER COMPLETO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA

Palleggiatori SAITTA, CHAKRAVORTI

Centrali CHINENYEZE, GARGIULO, CESTER

Schiacciatori DRAME NETO, DIRLIC, FIORETTI, ROSSARD, CORRADO, DEFALCO, ALMEIDA, LYNEEL

Liberi RIZZO, SARDANELLI

Allenatore BALDOVIN

PRECEDENTI

8 (6 successi Monza, 2 successi Vibo Valentia)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (prima giornata – ottavi di finale – Del Monte Coppa Italia) – 13 settembre 2020 – Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuno

PER VIBO VALENTIA

Marco Rizzo a Monza dal 2015 al 2019

CURIOSITA’

Monza e Vibo Valentia si sono già incontrate in questa stagione, precisamente nella prima gara del girone degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia (vittoria monzese in Brianza per 3-0).

Monza ha vinto due volte su tre in Calabria (stagione 16/17, 17/18 e 18/19)

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA – VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=t09rE-7UdII&feature=youtu.be

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Siamo un po’ più in fiducia. Naturalmente ora dobbiamo confermare l’inerzia emersa durante la gara contro Trento e cercare di fornire una prestazione di livello. Contro Vibo Valentia sarà una gara completamente diversa per diverse ragioni, ma auspichiamo di poter arrivare preparati anche domenica. La Tonno Callipo è una squadra tossica, visto che non ha grandissimi punti di debolezza. Gioca in casa, ha giocatori di qualità e può contare anche su un nuovo atleta ufficializzato in settimana: da questi punti di vista sono pronti e preparati, motivo per cui non sarà facile. La nostra squadra, a parte qualche assenza nel roster, sta però rispondendo bene ed è molto collaborativa: cosa alla quale tenevo di più dato che, essendo la mia prima esperienze nella massima serie, era fondamentale avere gli atleti a sostegno”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

8a giornata di andata

Sabato 31 ottobre 2020, ore 18.00

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Cesare-Simbari) Terzo arbitro: Adamo

Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Maiellano

Domenica 1 novembre 2020, 17.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – VERO VOLLEY MONZA

Diretta Eleven Sports, Eleven Sports Youtube e MyCujoo

(Tanasi-Spinnicchia) Terzo arbitro: Rizzica

Addetto al Video Check: Scalzo Segnapunti: Giorla

Domenica 1 novembre 2020, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Kioene Padova

Diretta RAI Sports

Diretta streaming su raiplay.it

(Braico-Rapisarda) Terzo arbitro: Lambertini

Addetto al Video Check: Mutti Segnapunti: Sofi

Consar Ravenna – NBV Verona VARIAZIONE IMPIANTO

Diretta Eleven Sports, Eleven Sports Youtube e MyCujoo

(Luciani-Caretti) Terzo arbitro: Renzi

Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Casadei

Top Volley Cisterna – Itas Trentino

Diretta Eleven Sports, Eleven Sports Youtube e MyCujoo

(Cerra-Piana) Terzo Arbitro: Tundo

Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Antonelli

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 21, Cucine Lube Civitanova 20, Allianz Milano 14, Leo Shoes Modena 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 10, NBV Verona 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, VERO VOLLEY MONZA 7, Itas Trentino 7, Consar Ravenna 6, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna

1 partita in meno: Itas Trentino e Leo Shoes Modena

