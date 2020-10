La Vero Volley Monza ospita l’Allianz Milano nel derby lombardo

Esordio casalingo stagionale in SuperLega Credem Bancaper la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, sabato 3 ottobre, alle ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley scenderà sul campo dell’Arena di Monza per affrontare i cugini dell’Allianz Milano nella seconda giornata di andata della stagione regolare. Dopo la bella vittoria firmata a Modena per 3-1 la scorsa domenica, Beretta e compagni puntano a dare continuità al trend positivo di risultati che li vede sorridere, in gare ufficiali, da ben quattro gare consecutive (tre di Coppa Italia ed una di campionato).

Una Vero Volley Monza, quella che affronta Milano, che non potrà schierare Davyskiba (impegnato con la Bielorussia agli Europei Under 20) e Lanza (disponibile dalla quarta giornata di andata) ma che potrà certamente contare sul buon momento di Lagumdzija, Sedlacek e Dzavoronok: i tre terminali offensivi dei lombardi che tante gioie stanno regalando ai tifosi rossoblù. Monza cercherà poi di ripartire dal muro: arma fondamentale (17 di squadra, primo posto in graduatoria delle statistiche generali del campionato finora) insieme all’attacco, con cui la Vero Volley ha costruito il suo successo sui modenesi il weekend passato.

Dall’altra parte della rete brianzola ci sarà una Milano molto solida, vincente in tre gare su quattro (unica sconfitta dell’annata sportiva rimediata proprio da Monza nell’ultima giornata degli ottavi di finale della Coppa Italia qualche giorno fa) e motivata a proseguire la striscia positiva di risultati, iniziata in campionato con il successo su Cisterna 3-0 di domenica scorsa.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore SOLI

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ MILANO

Palleggiatori SBERTOLI, DALDELLO

Centrali KOZAMERNIK, PIANO, MOSCA

Schiacciatori BASIC, MAAR, WEBER, PATRY, MESCHIARI, ISHIKAWA

Liberi PESARESI, STAFORINI

Allenatore PIAZZA

PRECEDENTI

16, di cui 14 in SuperLega e 2 in Serie A2 (7 successi Monza, 9 successi Milano)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Allianz Milano – Vero Volley Monza 2-3 (terza giornata – ottavi di finale – Del Monte Coppa Italia SuperLega 2021) – 23 settembre 2020 – Centro Pavesi di Milano.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Gianluca Galassi, a Milano dal 2016 al 2018

PER MILANO

Nicola Daldello, a Monza dal 2015 al 2017

CURIOSITA’

Nella passata stagione Milano ha vinto entrambe le sfide di campionato 3-0 contro i monzesi.

Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione, al Centro Pavesi di Milano, in Coppa Italia: vittoria di Monza per 3-2.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Per noi in questo momento esiste solo la partita di sabato. Vogliamo confermare il buon momento del gruppo sia dal punto di vista del gioco che dello spirito. Dovremo impegnarci parecchio perché Milano è una squadra di alto livello. Rispetto alla gara di Coppa Italia giocata contro di loro cambia tutto, visto che non c’era nulla in palio ed eravamo entrambi già qualificati ai quarti di finale. Avremo poi di fronte una squadra fatta di grande individualità e ci sarà bisogno della nostra miglior pallavolo per poter competere alla pari contro i milanesi. Aver centrato la prima vittoria è stato importante. Ti fa pensare in maniera positiva sul sistema di gioco che stiamo sviluppando, regalandoti un feedback positivo sul lavoro fatto finora. Perseguire con risultati positivi confermerebbe tutto questo, oltre all’impegno dei giocatori che stanno mettendo in campo negli allenamenti”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

2a giornata di andata

Sabato 3 ottobre 2020, ore 18.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Sobrero-Caretti) Terzo arbitro: Tundo

Addetto al Video Check: Gentile Segnapunti: Monti

Domenica 4 ottobre 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna

Diretta Eleven Sports

(Brancati-Turtù) Terzo arbitro: Renzi

Addetto al Video Check: Albergamo Segnapunti: Rispoli

Itas Trentino – NBV Verona

Diretta Eleven Sports

(Simbari-Piana) Terzo arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Tomasi

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Eleven Sports

(Braico-Boris) Terzo arbitro: Angelucci

Addetto al Video Check: Lobrace Segnapunti: Nichetti

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports

(Curto-Talento) Terzo arbitro: Rossi

Addetto al Video Check: Scavelli Segnapunti: Morello

Domenica 4 ottobre 2020, ore 18.05

Top Volley Cisterna – Kioene Padova

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Vagni-Saltalippi) Terzo arbitro: Marani

Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Audone

