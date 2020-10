La Saugella Monza sfida la capolista Conegliano in Veneto

Big match per la Saugella Monza di Marco Gaspari, che domani, sabato 24 ottobre, alle ore 20.30 (diretta LVF TV), sarà sul campo del Palaverde di Villorba per il confronto con l’Imoco Volley Conegliano, valido per la settima giornata di andata della Serie A1 femminile 2020-2021. Dopo la bella vittoria firmata martedì sera contro Firenze in Brianza, Heyrman e compagne cercano la seconda affermazione consecutiva, la quarta complessiva, la prima lontano dalla Lombardia.

Alla Saugella manca ancora il sorriso lontano dall’Arena di Monza, dove al momento è riuscita a battere Busto Arsizio, Novara e Firenze per 3-1. Il gioco frizzante e divertente espresso dalle monzesi in casa è venuto a mancare con continuità nelle due trasferte finora affrontate, quella di Cuneo (sconfitta per 3-0) e quella di Chieri (stop per 3-2). Monza vuole quindi puntare ad invertire questo trend negativo e togliersi la prima soddisfazione anche lontano dal mondoflex amico.

Davanti alle monzesi ci sarà però un avversarsio davvero tosto. Conegliano, vittoriosa in Supercoppa Italiana, è imbattuta in campionato, competizione nella quale ha perso un solo set (in casa contro Casalmaggiore). Dopo due trasferte con altrettanti successi a Brescia e Perugia, la squadra di coach Santarelli tornerà sul campo amico del Palaverde con l’intento di mantenere la sua imbattibilità stagionale.

ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici ORRO, CARRARO

Centrali HEYRMAN, DANESI, SQUARCINI

Schiacciatrici VAN HECKE, ORTHMANN, MEIJNERS, BEGIC, OBOSSA, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali BUTIGAN, DE KRUIJF, FOLIE, FAHR

Schiacciatrici GICQUEL, OMORUYI, ADAMS, HILL, SYLLA, EGONU

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

13, tutti in Serie A1 (1 successo Monza, 12 successi Conegliano)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza – Imoco Volley Conegliano 0-3 (1a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2019-2020) – 15 gennaio 2020 – Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

PER CONEGLIANO

Nessuna

CURIOSITA’

Marco Gaspari, coach di Monza, è stato il primo allenatore della storia dell’Imoco Volley, sulla panchina dal 2012 al 2014.

Anna Danesi, centrale di Monza, ha giocato con l’Imoco dal 2016 al 2019 vincendo due Scudetti, due supercoppe e una Coppa Italia.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA – VIDEO

Hanna Orthmann (schiacciatrice Saugella Monza): “Contro Conegliano non abbiamo nulla da perdere. Possiamo giocare libere, senza pressioni, dando tutto quello che abbiamo e magari, chissà, fare anche una sorpresa. Loro sono una squadra forte che gioca insieme già da un po’. Si conoscono bene ed esprimono una pallavolo veloce: cosa non semplice da leggere. Noi dovremo avere pazienza e stare molto attente ad ogni palla. I nostri risultati negativi in trasferta? E’ chiaro che quando sei in casa e conosci il Palazzetto, sei abituato alle luci, tutto è più semplice. Questo non giustifica di certo le nostre sconfitte. Penso che per vincere gare in trasferta dobbiamo crescere dal punto di vista del ritmo e tenerlo alto per tutta la gara. Questa squadra lavora tanto e lo fa di gruppo: aspetto che mi piace davvero tanto di noi”.

SERIE A1 FEMMINILE

LA 7a GIORNATA

Sabato 24 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 24 ottobre, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – SAUGELLA MONZA

Sabato 24 ottobre, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 25 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

Riposa: VBC èpiù Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 15; Savino Del Bene Scandicci 14; Delta Despar Trentino 13; SAUGELLA MONZA* 10; Igor Gorgonzola Novara** 9; Reale Mutua Fenera Chieri* 9; Bosca S.Bernardo Cuneo** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio* 6; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Zanetti Bergamo* 1; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 1.

*una partita in meno

** due partite in meno

