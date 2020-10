La Lega punta il dito sul centro sinistra: “Oggi grave sgarbo istituzionale”

Dopo la protesta di ieri ad Arcore, quando ben 24 sindaci del centro sinistra si sono ritrovati per protestare contro il cosiddetto “Piano Marshall” che prevede la distribuzione di 3 miliardi di euro per gli enti locali lombardia, la Lega denuncia che oggi quegli stessi sindaci non si siano presentati a Monza, quando il presidente Fontana aveva in agenda di illustrare il piano per il territorio.

Secondo il centro sinistra il piano Marshall favorisce i comuni di centro destra, lasciando a bocca asciutta dai finanziamenti quelli di sinistra, fatta eccezione per il comune di Arcore, che però rimprovera alla regione di aver finanziato un intervento che già era coperto dai fondi comunali.

Un atteggiamento, però, quello di questi sindaci del Pd inaccettabile per la Lega. Andrea Villa, referente provinciale della Lega Salvini: “Dal centrosinistra oggi un vero sgarbo istituzionale e la messa in campo della logica dello scontro politico”

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter