Ritmica: riparte da Desio il campionato nazionale di Serie A e B

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente si riparte. Al via questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, la terza tappa di Serie A e B del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica al PalaBanco di Desio con l’organizzazione della società San Giorgio ’79.

Dopo le prime due tappe andate in scena, prima dell’emergenza sanitaria da Covid 19, rispettivamente a Fabriano l’1 e 2 febbraio (1 tappa) e a Eboli il 15 e 16 febbraio (2 tappa), le stelle dei piccoli attrezzi torneranno in pedana più agguerrite che mai per scalare la classifica.

Attualmente in vetta alla classifica di serie A troviamo la Ginnastica Fabriano con 60 punti speciali, secondo posto per l’Udinese con 54 punti, mentre al terzo posto la Raffaello Motto con 48. Chiude il sestetto che strapperebbe il pass per le Final Six, in programma a Torino il prossimo 24 e 25 ottobre, Armonia d’Abruzzo (46 punti), San Giorgio Desio (42 punti) e Terranuova (36 punti).

La classifica provvisoria di Serie A2 vede al primo posto la Forza e Coraggio con 57 punti, al secondo Olimpia Senago con 52 punti e terzo Polimnia Romana con 49. Seguono Ritmica 2000, Polisportiva Pontevecchio e Falciai Arezzo tutte a 40 punti.

In Serie B la classifica generale è dominata dalla Polisportiva Varese 60 punti, all’inseguimento Club Giardino 50 punti e Fortebraccio Perugia a quota 48.

I tanti appassionati potranno seguire l’A1 on demand su DAZN, la più importante piattaforma italiana di streaming sportivo.

Programma

Sabato 10 ottobre

Serie A2 ore 15.00

Serie A1 ore 19.00

Domenica 11 ottobre

Serie B ore 10.00

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter