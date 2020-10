Covid, Lombardia: 1.080 i nuovi positivi. 180 in Brianza

Sono 83.550 i guariti/dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,2%.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 17.186, totale complessivo: 2.350.108;

i nuovi casi positivi: 1.080 (di cui 104 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico);

i guariti/dimessi totale complessivo: 83.550 (+197), di cui 1.526 dimessi e 82.024 guariti;

in terapia intensiva: 62 (+12);

i ricoverati non in terapia intensiva: 546 (+83);

i decessi, totale complessivo: 16.994 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 440, di cui 236 a Milano città;

Bergamo: 40;

Brescia: 35;

Como: 61;

Cremona: 23;

Lecco: 43;

Lodi: 10;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 180;

Pavia: 34;

Sondrio: 10;

Varese: 121.

