Chiusura Inps Cesano Maderno, consiglieri regionali scrivono al direttore

Chiuderà il 16 ottobre la sede Inps di Cesano Maderno. La decisione di chiudere l’agenzia di via Padre Boga e di spostarla a Desio è stata comunicata qualche giorno fa dalla direzione regionale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale per via dell’inagibilità dei locali.

Sulla questione sono interventi alcuni esponenti politici del territorio che hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera al direttore generale Inps Lombardia per chiedere di “Trovare soluzione condivisa che non crei disagi ai cittadini”. All’agenzia di via Boga fanno capo, oltre a Cesano, anche Cogliate, Ceriano Laghetto, Lazzate, Misinto, Limbiate, Barlassina, Seveso e Lentate.

Il vice capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Andrea Monti, ha inviato nella giornata di ieri la lettera per chiedere di rivedere la decisione della chiusura. Il testo della lettera è stato sottoscritto e condiviso anche dai consiglieri regionali Paola Romeo (FI), Federico Romani (FDI) e Gigi Ponti (PD).

LA RICHIESTA

“Abbiamo voluto mandare questa lettera – spiega Andrea Monti – chiedendo al direttore Di Monde un colloquio, al fine di trovare in tempi rapidi una soluzione condivisa che non crei disagi ai cittadini di Cesano Maderno e dei comuni limitrofi. L’attuale sede infatti risulta inagibile e questo ha portato alla decisione di trasferire gli uffici dell’agenzia a Desio a partire dal 16 di ottobre.

A nostro avviso però questa alternativa potrebbe risultare scomoda per molteplici motivi, in primis quello di non gravare troppo sull’attuale agenzia di Desio, che si troverebbe a dover gestire il doppio del carico. Riteniamo quindi sia importante mantenere l’Inps a Cesano, trovando un accordo con l’amministrazione, e soltanto in un secondo momento valutare lo spostamento dell’agenzia in altri comuni dell’Ovest Brianza, a seconda delle disponibilità degli amministratori del territorio”.

Foto d’archivio

