Arcore, al via i lavori di sistemazione di strade e marciapiedi. Si inizia da via Pellico

Ha preso il via questa settimana il maxi intervento di sistemazione di strade e marciapiedi di Arcore. Un lavoro che coinvolgerà nei prossimi mesi diverse zone della città e che prevede uno stanziamento di circa 500mila euro di fondi regionali a cui si aggiungeranno altri investimenti comunali nel prossimo 2021. I diversi cantieri, secondo il cronoprogramma, si chiuderanno entro il 21 maggio 2021.

Le strade coinvolte sono sei. La prima ad essere coinvolta è via Silvio Pellico dove il cantiere è stato già allestito. In questo tratto si procederà con il rifacimento del marciapiedi e della carreggiata e i lavori dureranno circa 40 giorni. Si procederà poi in viale Lombardia con il medesimo intervento che vedrà gli operai impegnati per circa tre mesi.

La terza via ad essere coinvolta sarà via Manzoni, con il rifacimento sia della carreggiata sia del marciapiedi. In via Resegone verrà asfaltato il tratto davanti alla Rovagnati, mentre in via Buonarroti il tratto da via Lega fino al termine della strada. In via Monte Rosa l’intervento è previsto nel tratto davanti alla Rovagnati e nel tratto finale verso via San Martino.

