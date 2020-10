50 Top Pizza 2020: tra le eccellenze d’Italia c’è anche l’Enosteria Lipen di Triuggio

Nella 50 Top Pizza 2020 della celebre guida online c’è anche l’Enosteria Lipen di Triuggio. Con la loro ottima pizza si piazzano al 24esimo posto della classifica.

Il locale brianzolo, unico in classifica, non è nuovo a ricevere elogi e riconoscimenti per i suoi prodotti e servizio sia a livello nazionale che internazionale.

Attraverso una costante ricerca delle materie prime, Lipen fa un’attenta selezione delle farine, degli ingredienti migliori che portano ad avere sulla tavola il meglio dell’Italianità. La partecipazione attiva ad associazioni serie e riconosciute, come Figli di Pasta Madre, l’associazione internazionale Presidio Slow Food, o la presenza presso il Molino Quaglia con le rinomate farine PETRA si realizzano Pizze Napoletane Veraci assolutamente DOC e con un attenzione al consumatore finale.

I clienti possono quindi provare ogni giorno la stessa pizza che ha quel pizzico di leggera diversità generato dall’uso delle farine TOP di PETRA, garantendo al contempo la massima aderenza agli standard della migliore Pizza Verace.

Se al vaglio degli ispettori i criteri per la valutazione sono rimasti gli stessi delle precedenti edizioni (dalla qualità della proposta del cibo all’insieme dei servizi offerti al cliente), sono stati invece tanti i cambiamenti nella top 50, che appare, rispetto alle precedenti edizioni, abbastanza rivoluzionata, grazie a diverse new entry e altrettante uscite di scena. Il duo di testa continua a essere espressione della scuola casertana e la Campania resta ovviamente la regione con il maggior numero di locali presenti in classifica, ben 16. A essere rappresentata è però quasi l’intera Penisola, a cominciare da Lazio, Lombardia e Toscana, a quota 6, segue il Veneto (4), poi il Piemonte, la Sardegna e la Sicilia (2), infine Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Puglia (1).

Ecco la classifica Italia 2020 – 50TopPizza

1 – I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Campania

2 – Pepe in Grani, Caiazzo (CE), Campania

3 – I Tigli, San Bonifacio (VR), Veneto

4 – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Napoli, Campania

5 – La Notizia 94, Napoli, Campania

6 – Francesco & Salvatore Salvo, Napoli, Campania

7 – Seu Pizza Illuminati, Roma, Lazio

8 – Dry Milano, Milano, Lombardia

9 – ‘O Scugnizzo, Arezzo, Toscana

10 – Le Grotticelle, Caggiano (SA), Campania

11 – Apogeo, Pietrasanta (LU), Toscana

12 – La Gatta Mangiona, Roma, Lazio

13 – Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni, San Mauro Torinese (TO), Piemonte

14 – Sbanco, Roma, Lazio

15 – Le Follie di Romualdo, Firenze, Toscana

16 – Fandango, Potenza, Basilicata

17 – Crosta, Milano, Lombardia

18 – IQuintili, Roma, Lazio

19 – Grigoris, Mestre (VE), Veneto

20 – 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Napoli, Campania

21 – Pizzeria Da Lioniello, Succivo (CE), Campania

22 – Sirani, Bagnolo Mella (BS), Lombardia

23 – Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, Frattamaggiore (NA), Campania

24 – Enosteria Lipen, Triuggio (MB), Lombardia

25 – Pizzeria Da Ezio, Alano di Piave (BL) , Veneto

26 – Giangi Pizza e Ricerca, Arielli (CH), Abruzzo

27 – Cocciuto, Milano, Lombardia

28 – Pupillo Pura Pizza – Priverno, Priverno (LT), Lazio

29 – Ristorante Pizzeria Ciarly, Napoli, Campania

30 – Framento, Cagliari, Sardegna

31 – Frumento, Acireale (CT), Sicilia

32 – Officine del Cibo, Sarzana (SP), Liguria

33 – I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Campania

34 – La Braciera, Palermo, Sicilia

35 – La Masardona, Napoli, Campania

36 – Le Parùle, Ercolano (NA), Campania

37 – Pizzeria Panetteria Bosco, Tempio Pausania (SS), Sardegna

38 – 400 Gradi, Lecce, Puglia

39 – Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia, Emilia Romagna

40 – Casa Vitiello, Tuoro (CE), Campania

41 – La Ventola, Rosignano Marittimo (LI), Toscana

42 – Giotto Pizzeria – Bistrot, Firenze, Toscana

43 – Gusto Divino, Saluzzo (CN), Piemonte

44 – Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino, Pomigliano d’Arco (NA), Campania

45 – L’Osteria di Birra del Borgo, Roma, Lazio

46 – Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD), Veneto

47 – Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano (FM), Marche

48 – La Cascina dei Sapori, Rezzato (BS), Lombardia

49 – Battil’oro, Querceta (LU), Toscana

50 – Concettina ai Tre Santi, Napoli, Campania

