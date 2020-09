Vero Volley Monza di fronte a Milano al Centro Pavesi

Ultima gara del girone A degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia in trasferta per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 18.00 (diretta LVC – Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà di scena al Centro Pavesi di Milano per affrontare l’Allianz Milano. Un confronto, quello tra le due squadre, che non sarà decisivo in chiave quarti di finale, semmai utile ad entrambe in vista del derby di campionato fissato il 3 ottobre, all’Arena di Monza, per la seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Proprio in occasione di questa sfida, grazie all’ordinanza della Regione Lombardia in vigore dal 19 settembre 2020 e fino al 15 ottobre 2020, saranno riammessi massimo 700 spettatori nell’impianto monzese (in settimana verranno comunicati i dettagli sull’acquisto dei biglietti).

Monza e Milano sono infatti già certe di essere qualificate al turno successivo forti delle prime due posizioni occupate in classifica (il primo e secondo posto nella pool è ininfluente, dato che conterà poi la classifica della regular season alla fine del girone di andata).

Per i monzesi, che arrivano a questa sfida con un bilancio di due vittorie su due confronti (contro Vibo Valentia in casa 3-0 e contro Verona in Veneto 3-2), sarà un’ulteriore occasione di provare i meccanismi di gioco in vista dell’esordio in campionato, in programma domenica 27 settembre, alle ore 18.00, contro la Leo Shoes, a Modena. Stessa cosa varrà per i milanesi di Piazza, vincenti 3-0 contro Verona in casa nel primo turno e bravi a fermare Vibo Valentia in Calabria 3-1, in campo nel weekend tra le mura amiche contro Cisterna.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore SOLI

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ MILANO

Palleggiatori SBERTOLI, DALDELLO

Centrali KOZAMERNIK, PIANO, MOSCA

Schiacciatori BASIC, MAAR, WEBER, PATRY, MESCHIARI, ISHIKAWA

Liberi PESARESI, STAFORINI

Allenatore PIAZZA

PRECEDENTI

15, di cui 13 in SuperLega e 2 in Serie A2 (6 successi Monza, 9 successi Milano)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Allianz Milano – Vero Volley Monza 3-0 (1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019-20) – 26 dicembre 2019 – Allianz Cloud di Milano.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Gianluca Galassi, a Milano dal 2016 al 2018

PER MILANO

Nicola Daldello, a Monza dal 2015 al 2017

CURIOSITA’

Primo confronto tra le due squadre in Coppa Italia.

Nella passata stagione Milano ha vinto entrambe le sfide di campionato 3-0 contro i monzesi.

Le due squadre si sono già incontrate al Centro Pavesi di Milano, quando però militavano in Serie A2 (Milano-Monza 0-3, 20 ottobre 2013, 1 giornata di andata A2 maschile 2013-2014).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Siamo molto contenti di aver centrato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia visto che era il nostro primo obiettivo stagionale. L’abbiamo fatto dopo sole due partite ed avendo la meglio su una squadra ben attrezzata come Verona. Ora andiamo a Milano abbastanza tranquilli visto che sia noi che loro siamo qualificati. Proveremo qualcosa di diverso nel sistema, dando spazio a chi ha giocato meno nell’ultimo periodo per fargli prendere ritmo di gioco. Cosa mi è piaciuto di queste due sfide? Ho visto una Vero Volley Monza che ha saputo aggredire l’avversario fin da subito: qualità che dovremo mantenere per tutto l’arco del campionato. Della gara di Verona, in particolare, sono rimasto soddisfatto della reazione che abbiamo avuto dopo essere stati recuperati. Siamo stati bravi a fare nostro il tie-break in maniera netta e questo, oltre a dimostrare di che pasta siamo fatti, ha messo in luce il nostro carattere”.

OTTAVI DI FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA

CLASSIFICA GIRONE A

Allianz Milano 6, Vero Volley Monza 5, NBV Verona 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0.

CLASSIFICA GIRONE B

Kioene Padova 5, Consar Ravenna 4, Top Volley Cisterna 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0.

in neretto le qualificate ai quarti di finale

IL PROGRAMMA – OTTAVI DI FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA

Programma Ottavi di Finale

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Ottavi Gara 3

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 18.00

Girone A

Allianz Milano – Vero Volley Monza (impianto gara: Centro Pavesi)

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Kioene Padova – Top Volley Cisterna

Diretta Eleven Sports

LA FORMULA

Alla manifestazione partecipano le 12 formazioni iscritte al Campionato di SuperLega 2020/2021. Le migliori 4 classificate della stagione 2019/2020 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino) sono qualificate direttamente ai Quarti di Finale. Le rimanenti 8 squadre saranno divise in due gironi composti da 4 squadre ciascuno, formati secondo il criterio della serpentina sulla base della classifica della stagione 2019/2020. Queste otto squadre disputeranno quindi un girone all’italiana con partite di sola andata per un totale di tre incontri per squadra (13, 20 e 23 settembre). Le due migliori di ciascun girone disputeranno due partite in casa ed una in trasferta. Le prime due squadre classificate di ciascun girone raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai Quarti di Finale. Gli accoppiamenti dei Quarti di Finale saranno effettuati secondo la classifica al termine del girone di andata della Regular Season di SuperLega 2020/2021, da giocarsi in gara unica in casa della squadra con miglior classifica. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four.

