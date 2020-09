Vero Volley Monza attesa a Verona dalla NBV per la Del Monte® Coppa Italia

La Vero Volley Monza di Fabio Soli è pronta a scendere in campo per la seconda gara ufficiale della stagione 2020-2021. Dopodomani, domenica 20 settembre, alle ore 18.00, i monzesi saranno di scena all’AGSM Forum di Verona (diretta LVC – Eleven Sports), contro i padroni di casa della NBV Verona, per il secondo match degli ottavi di finale della Del Monte® Coppa Italia – GIRONE A.

Reduce dalla brillante vittoria firmata in casa contro Vibo Valentia per 3-0, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley punta al bis per avvicinarsi sempre di più alla conquista del pass per i quarti di finale della manifestazione. Con un sorriso da tre punti, infatti, Monza sarebbe ad un passo dal passaggio del turno, che per i lombardi si chiuderà con il derby contro Milano in programma mercoledì 23 settembre, alle ore 18.00, al Centro Pavesi. Per provare a confermarsi, la formazione rossoblù cercherà di appoggiarsi alle fiammate offensive di Lagumdzija e Dzavoronok, i muri di Holt, la precisa e lucida regia di Orduna e le grandi difese di Federici: tra i protagonisti contro i calabresi.

Nell’altra parte di campo i monzesi avranno però una Verona che, oltre a voler far valere il fattore campo, aperto peraltro a 1250 tifosi grazie al Comune di Verona e alla Regione Veneto, sarà animata dalla voglia di rivincita dopo lo stop subito a Milano per 3-0 contro l’Allianz nella prima partita della competizione nazionale. Per raggiungere l’obiettivo i veneti, ancora in attesa di recuperare completamente Jaeschke, si affideranno a Boyer, Kaziyski e Asparuhov, già in evidenza nel match di esordio stagionale.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, HOLT, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, SEDLACEK, DAVYSKIBA, FALGARI, LAGUMDZIJA, RAMIREZ-PITA, LANZA

Liberi FEDERICI, BRUNETTI

Allenatore SOLI

ROSTER COMPLETO – NBV VERONA

Palleggiatori SPIRITO, PESLAC

Centrali CANESCHI, AGUENIER, ZANOTTI

Schiacciatori KAZIYSKI, MAGALINI, ASPARUHOV, BOYER, JAESCHKE

Liberi BONAMI, DONATI

Allenatore STOYTCHEV

PRECEDENTI

12, tutti in SuperLega (2 successi Monza, 10 successi Verona)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Calzedonia Verona 3-2 (8a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019/20) – 16 febbraio 2020 – Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Maxwell Holt, a Verona nella stagione 2009-2010

PER VERONA

Milan Peslac, a Monza nella stagione 2016-2017

CURIOSITA’

Fino alla scorsa stagione Verona era la bestia nera di Monza. Su 10 precedenti giocati, la formazione lombarda non aveva mai vinto contro gli scaligeri. Soli ed i suoi sono però riusciti a sfatare il tabù la passata stagione, battendo i veneti per ben due volte in campionato.

Peslac, ora in forza a Verona, ha giocato con la casacca del Consorzio Vero Volley per due stagioni: prima nelle giovanili nel 2015-2016 (Serie B2) e poi in prima squadra nella stagione 2016-2017.

Primo confronto tra le due squadre in Coppa Italia.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Gianluca Galassi (centrale Vero Volley Monza): “Contro Vibo abbiamo fatto un’ottima partita. Adesso andiamo a Verona ad affrontare una squadra che sulla carta dovrebbe essere ancora più competitiva dei calabresi. Sarà una gara complicata, contro un avversario che saprà dare ritmo e che, arrivando dalla sconfitta contro Milano, avrà voglia di rifarsi. La scorsa settimana abbiamo lavorato bene nel muro-difesa, aspetto su cui stiamo allenandoci molto e che ci servirà contro attaccanti forti come Kaziyski e Boyer. Stiamo lavorando bene ma possiamo migliorare ancora molto sulla fase di side-out per l’inizio del campionato. Kaziyski è un giocatore che apprezzavo quando giocavo nelle giovanili a Trento. E’ bello poterci giocare oggi contro in SuperLega. Lanza? Felici di averlo con noi per questa stagione. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

OTTAVI DI FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA

CLASSIFICA GIRONE A

Allianz Milano 3, Vero Volley Monza 3, NBV Verona 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0.

CLASSIFICA GIRONE B

Top Volley Cisterna 3, Kioene Padova 2, Consar Ravenna 1, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0.

IL PROGRAMMA – OTTAVI DI FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA

Programma Ottavi di Finale

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Ottavi Gara 2

Girone A

Sabato 19 settembre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Diretta Eleven Sports

Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

NBV Verona – Vero Volley Monza

Diretta Eleven Sports

Girone B

Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Diretta Eleven Sports

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Ottavi Gara 3

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 18.00

Girone A

Allianz Milano – Vero Volley Monza (impianto gara: Centro Pavesi)

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Kioene Padova – Top Volley Cisterna

Diretta Eleven Sports

LA FORMULA

Alla manifestazione partecipano le 12 formazioni iscritte al Campionato di SuperLega 2020/2021. Le migliori 4 classificate della stagione 2019/2020 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino) sono qualificate direttamente ai Quarti di Finale. Le rimanenti 8 squadre saranno divise in due gironi composti da 4 squadre ciascuno, formati secondo il criterio della serpentina sulla base della classifica della stagione 2019/2020. Queste otto squadre disputeranno quindi un girone all’italiana con partite di sola andata per un totale di tre incontri per squadra (13, 20 e 23 settembre). Le due migliori di ciascun girone disputeranno due partite in casa ed una in trasferta. Le prime due squadre classificate di ciascun girone raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai Quarti di Finale. Gli accoppiamenti dei Quarti di Finale saranno effettuati secondo la classifica al termine del girone di andata della Regular Season di SuperLega 2020/2021, da giocarsi in gara unica in casa della squadra con miglior classifica. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four.

