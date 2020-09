Unione Sportiva Biassono: Giulio Colombo piazzato nella Rubiera

L’Unione Sportiva Biassono e Giulio Colombo sono tornati dalla trasferta in Emilia Romagna col sorriso sulle labbra. Nella undicesima edizione del “Trofeo Litokol” organizzata domenica Rubiera, nel Reggiano, Giulio Colombo – quindicenne muggiorese al primo anno in maglia U.S. Biassono – si è classificato al sesto posto.

La competizione riservata alla categoria Allievi è stata onorata da 114 atleti provenienti da diverse Regioni italiane che hanno sportivamente combattuto dalla partenza all’arrivo di Baiso e ha visto vincitore il friulano Gabriel Musizza (Cycling Team Friuli) che ha completato gli 81 chilometri di gara in poco più di due ore. Sul podio con Musizza anche Gabriele Cerutti (Esperia Piasco) e Luca Paletti (Cicli Paletti).

L’Unione Sportiva Biassono è stata protagonista dell’ultima domenica di settembre anche con i propri Juniores ed in particolare con Mattia Sormani. Il 18enne di Merone è stato bravo ad inserirsi nell’azione che ha animato la Coppa Dondeo di Cremona fino a tredici chilometri dal traguardo.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO LITOKOL

Musizza Gabriel (Cycling Team Friuli) 81 Km in 2h.08’.00 alla media di 38,1 Cerutti Gabriele (Esperia Piasco) Paletti Luca (Team Ciclistico Paletti) Ori Elia (Ciclistica 2000 Litokol) Omati Filippo (VC Pontenure) Colombo Giulio (US Biassono) Valentini Matteo (Eurobike Riccione) Tagliavini Giacomo (SC Cavriago) Puzone Paolo (UC Sozzigalli) Facchinetti Simone (Eurobike Riccione)

