Doppio appuntamento con Medici Senza Frontiere presso i Polidiagnostici Synlab CAM di Monza e Agrate

Quali emergenze medico-umanitarie sta affrontando un’associazione come MSF (Medici Senza Frontiere) in questo particolare momento storico? I curiosi potranno ricevere risposta dal 21 settembre al 3 ottobre direttamente dagli operatori di MSF che saranno ospiti rispettivamente di Synlab CAM di Monza (da lunedì 21 a sabato 26 settembre) e di Synlab CAM di Agrate (da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre).

Un appuntamento gratuito aperto alla cittadinanza che darà la possibilità di conoscere l’intervento di MSF in risposta alla pandemia da Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro paese la risposta all’emergenza da parte della ONG è partita a inizio marzo negli ospedali di Lodi, Sant’Angelo Lodigiano e Codogno, dove è stato individuato il primo caso Covid-19 in Italia, estendendosi poi a strutture per anziani nelle Marche, agli insediamenti informali a Roma, in alcune carceri del nord Italia e in Sicilia.

E nel mondo? MSF ha agito in oltre 70 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente, Asia, Oceania e Sudamerica con attività di prevenzione, sorveglianza e formazione, attraverso il monitoraggio da remoto dei pazienti in isolamento domiciliare, tutelando le comunità più vulnerabili, fornendo un supporto psico-sociale alle categorie più colpite.

Presso le due sedi Synlab, l’organizzazione umanitaria, oltre a dare la possibilità ai cittadini di condividere una visione “diversa” dell’emergenza sanitaria e trarre interessanti spunti di riflessione, darà la possibilità di aderire alla campagna “Diventa Sostenitore Senza Frontiere” al fine di supportare i progetti di MSF in Italia e nel mondo.

