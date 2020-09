Monza, minaccia di darsi fuoco sotto le finestre del comune in piazza Trento e Trieste

Mezzogiorno di panico, oggi mercoledì 16 settembre 2020, a Monza: una persona, non ancora identificata, ha chiamato in Comune, minacciando di essere pronta a darsi fuoco. Dopo la chiamata però, dell’uomo non si hanno avuto più notizie.

Al momento non sono note le ragioni di tale gesto, forse la disperazione. L’allarme è scattato alle ore 12.00: sotto il Comune in piazza Trento e Trieste sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, la Polizia locale e la Polizia di Stato, per evitare che il soggetto potesse compiere il folle gesto, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri cittadini.

Al momento dell’uomo non vi è traccia. Le indagini, per intercettare l’autore della chiamata, sono in mano alla Polizia di Stato.

“Ci sono stati attimi di tensione, ma fortunatamente tutto si è risolto senza complicazioni. Purtroppo situazioni di forte disagio, come quella di oggi, si sono ripresentate nel tempo, di certo la pandemia e tutto ciò che ne è conseguito non possono che essere considerate aggravanti. Anche in questo caso, c’è stata una massiccia e tempestiva risposta delle Forze dell’Ordine, l’ennesima dimostrazione della loro efficienza”, ha dichiarato l’assessore Pierfranco Maffé, sul posto al momento dell’accaduto.

Il precedente di viale Lombardia

Tutti ricorderanno che nel febbraio del 2014, un ristoratore sull’orlo della disperazione a causa dell’installazione delle barriere antirumore davanti al suo ristorante si era di fatto cosparso di benzina dandosi fuoco dopo momenti di alta tensione con le Forze dell’Ordine.

Per salvagli la vita gli agenti della Polizia e anche i Carabinieri erano intervenuti restando feriti. L’uomo, a seguito del processo, era stato condannato per il gesto estremo.

Foto di repertorio MBNews

