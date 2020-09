Lissone MTB, Lanzi sul podio agli italiani Up Hill con Zampedri che vince la combinata

Una domenica decisamente esaltante per il gruppo amatoriale del Team Lissone Mtb, con i nostri biker impegnati nelle due competizioni off road disputate in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

Saliamo a Moena (Tn) per l’inedito Challenge Up Hill circuito che proponeva sabato la scalata del Lusia (9 km e 1000 mt di dislivello), ma soprattutto, domenica, la gara valida per il campionato italiano Up Hill (Cronoscalata) con i biker che hanno effettuato una scalata di 20 km con un dislivello di 1500 metri con arrivo al Col Margherita (2500 metri).

Nella gara di sabato Andrea Zampedri è impeccabile chiudendo in 56’52” vincendo nei master 1 (30/34) giungendo undicesimo assoluto.

Domenica spazio agli italiani con Zampedri che chiude sesto di categoria (1h 35’47”) giungendo 36° assoluto.

“Campionato italiano della salita, corso per il sottoscritto dopo la prova Extreme Lusia del sabato. Il mio obiettivo era la combinata nelle due gare, ed iniziare a mettere del ritmo gara nelle gambe, visto che essendo un atleta che predilige le lunghe distanze e le Marathon questo tipo di gara va contro le mie caratteristiche e la mia preparazione atletica. Prova comunque sopra le mie aspettative. Molto soddisfatto. Ho dato il massimo. Il livello della mia categoria e gli atleti iscritti non mi ha permesso di poter fare molto di più a livello di posizione in classifica. Premetto ero partito in effetti senza velleità particolari. Prima mezz’ora gestita bene, poi gambe durissime dove le fatiche della gara del sabato sono iniziate a farsi sentire. Ultima parte di gara davvero incredibile, estrema, con tratti al 40% da fare tutti a spinta. Soddisfatto per la vittoria nella combinata! Per quanto riguarda l’Italiano invece, il tempo non è da buttare via e sono abbastanza ottimista per il proseguo della stagione”

Come anticipato dal biker Andrea vince la combinata.

E poi c’è il biker di Lanzada Stefano Lanzi (1h 36’59”) quarantunesimo assoluto, ed ottimo terzo nella sua categoria dei master 4 (45/49).

“Pensavo di andare meglio. All’intertempo, al San Pellegrino, ero il migliore della mia categoria. Poi nel finale mi sono mancate un po’ le gambe. Comunque, contento della mia prova e bellissima gara. Adesso mettiamoci “in bolla” e prepariamoci per l’Italiano Marathon all’Isola d’Elba”.

Ventesima edizione della suggestiva Gran Paradiso Bike gara disputate a Cogne, con la gara valdostana che proponeva 50 km con un dislivello attorno ai 1500 metri. Salite tecniche ed impegnative, e tratti di single track, che hanno messo in evidenza le doti di Alessandro Tonello (2h 26’02”) che conclude la sua prova al 33° posto assoluto, vincendo nella sua categoria dei master 2 (35/39). Sul podio sale anche Marco Madaschi (2h 34’19”) secondo nei master 3 (40/44). Con tanto impegno archiviano la Gf Paradiso Bike anche Andrea Delfino (2h 54’19”) 124° assoluto e quindicesimo élite master (19/29); Edoardo Fusar Bassini (3h09’21”) 166° assoluto e quinto master 7 (over 60); Luca Mancin (4h20’57”) 230° assoluto e ventottesimo master 4 (45/49).

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter