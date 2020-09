Anche a Lesmo studente positivo al Covid19. In Lombardia in quarantena 39 classi

Uno studente delle medie di Lesmo positivo al coronavirus. Come previsto sono scattati i protocolli sanitari e la famiglia è stata messa in quarantena. Tutta la classe in sorveglianza attiva per quattordici giorni.

In Lombardia – Dopo una settimana di scuola in Lombardia sono già 39 le classi messe in quarantena dalle Ats dopo la scoperta che un alunno che le aveva frequentate è positivo al coronavirus. In testa c’è l’Ats Metropolitana con 18 classi tra il Milanese e il Lodigiano (tre a Milano città), segue Brescia con 14, di cui 6 isolate l’altro ieri. La Regione ha creato una rete di ambulatori e drive-through dove in alcune fasce orarie studenti e personale scolastico che hanno sintomi simil-Covid a scuola o a casa possono fare un tampone senza prenotazione con un’autocertificazione, su indicazione del medico o pediatra curante o comunque informandolo. In tutto 73 “corsie preferenziali“, indicate sui siti delle Ats: sono 29 nell’Ats Metropolitana, 10 nella Val Padana, 9 per Bergamo, 7 ciascuna per Brescia e la Montagna, 5 nella Brianza e 3 ciascuna per Pavia e l’Insubria.

