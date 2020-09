La Saugella Monza ospita la Unet E-Work Busto Arsizio all’Arena di Monza

La Saugella Monza torna in campo in gare ufficiali e lo fa domani, sabato 19 settembre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), contro la Unet E-Work Busto Arsizio, all’Arena di Monza (gara a porte chiuse), nella prima giornata di andata della Serie A1 femminile 2020-2021. Dopo aver partecipato alla Supercoppa Italiana due settimane fa (eliminazione subita da Scandicci ai quarti di finale dopo aver battuto Cuneo negli ottavi), le ragazze guidate da Marco Gaspari sono attese dal primo esame della regular season.

Disputati due ottimi allenamenti congiunti la scorsa settimana, uno casalingo con Chieri e l’altro in Piemonte con Novara, Heyrman e compagne puntano a partire col piede giusto in campionato e portarsi a casa i primi punti dell’annata sportiva. Tra le note positive in casa Saugella, oltre alla maggiore amalgama di gioco costruita grazie alle occasioni avute per scendere in campo in sei contro sei nell’ultimo periodo, c’è anche il rientro di Anna Danesi, out in questo avvio di stagione per un fastidio alla schiena e recuperata appieno.

Dall’altra parte della rete monzese ci sarà una Busto Arsizio motivata a riscattare la sconfitta subita da Conegliano nella finale di Supercoppa Italiana. La squadra di Fenoglio, rinnovata nel roster, avrà out Poulter, che tuttavia non ha mai smesso di allenarsi seppur senza forzare alcuni movimenti (oggi nuova risonanza di controllo agli addominali) e con Gennari e Gray non al meglio. In allerta anche Piccinini, che potrebbe iniziare la gara se la capitana non dovesse recuperare completamente dal risentimento al ginocchio.

ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici ORRO, CARRARO

Centrali HEYRMAN, DANESI, SQUARCINI

Schiacciatrici VAN HECKE, ORTHMANN, MEIJNERS, BEGIC, OBOSSA, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici POULTER, BONELLI

Centrali OLIVOTTO, STEVANOVIC, HERRERA BLANCO

Schiacciatrici GENNARI, GRAY, MINGARDI, PICCININI, ESCAMILLA, BULOVIC

Liberi LEONARDI, CUCCO

Allenatore FENOGLIO

PRECEDENTI

16, tutti in Serie A1 (4 successi Monza, 12 successi Busto Arsizio)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza 3-0 (Semifinale gara unica Coppa Italia Serie A1 femminile 2019/20) – 1 febbraio 2020 – E-Work Arena.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Alessia Orro, a Busto Arsizio dal 2017 al 2020

Floortje Meijners, a Busto Arsizio dal 2011 al 2012 e nella stagione 2018-2019

Beatrice Negretti, a Busto Arsizio dal 2015 al 2017 e nella stagione 2019-2020

PER BUSTO ARSIZIO

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Monza

CURIOSITA’

Su otto confronti tra le due squadre giocati tra le mura monzesi, la Saugella ha avuto la meglio tre volte.

I due club si sono incontrati sette volte in regular season, otto volte nei Play-Off Scudetto e una volta in Coppa Italia (semifinale di Final Four della passata stagione).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

Anna Danesi (centrale Saugella Monza): “Arriviamo preparate a questo primo, importante appuntamento. Busto Arsizio è una grande squadra, motivo per cui in settimana abbiamo lavorato tanto per arrivare al massimo della condizione in vista di questa sfida. Più ci alleniamo insieme e più il nostro gioco migliora. Gli ultimi allenamenti congiunti hanno messo in luce i progressi fatti, il gruppo che siamo ed il valore che abbiamo. Ci sono ancora cose da mettere a posto, ma l’intesa con i palleggiatori ed il sistema muro-difesa hanno fatto progressi. Ho molta voglia di giocare: è da febbraio che non entro in campo. Sono carica come lo sono tutte le mie compagne. In bocca al lupo a noi”.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA

Sabato 19 settembre, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 19 settembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

SAUGELLA MONZA – Unet E-Work Busto Arsizio

Domenica 20 settembre, ore 16.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Bosca S. Bernardo Cuneo

Domenica 20 settembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – VBC èpiù Casalmaggiore

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 20 settembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

